Taksitli alışverişte yeni dönem! Artık Bakanlık belirleyecek

Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan "Perakende Ticarette Uygulanacak İlke ve Kurallar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik", Resmi Gazete'de yayımlandı.

Yeni düzenlemeyle Bakanlığın konut dışındaki taksitli mal ve hizmet satışlarına ilişkin yetkileri yeniden belirlendi. Buna göre Ticaret Bakanlığı, taksitli satışlarda uygulanacak süreleri belirleyebilecek ve gerekli gördüğü durumlarda ilave sınırlamalar getirebilecek.

TAKSİT SÜRELERİNİ BAKANLIK BELİRLEYEBİLECEK

NTV'de yer alan habere göre yönetmelik değişikliği kapsamında Bakanlık, konut satışları dışındaki mal ve hizmet alımlarında taksitlendirme sürelerine ilişkin karar alma yetkisine sahip olacak.

Bu yetki, mal veya hizmet satışının ardından belirli bir ücret karşılığında borcun taksitlendirilmesi ya da ödemenin ertelenmesi şeklinde gerçekleştirilen işlemleri de kapsayacak.

Ayrıca kıymetli evrak düzenlenerek veya düzenlenmeksizin yapılan taksitli satışlar da düzenlemenin kapsamında yer alacak.

EK SINIRLAMALAR GETİRİLEBİLECEK

Yeni düzenlemeyle Ticaret Bakanlığı, yalnızca taksit sürelerini belirlemekle kalmayacak, söz konusu satışlara yönelik ek sınırlamalar da uygulayabilecek.

Böylece konut dışındaki taksitli mal ve hizmet satışlarında uygulanacak koşullara ilişkin yeni kararların alınmasının önü açıldı.

KARARLAR İNTERNET SİTESİNDE DUYURULACAK

Yönetmelik değişikliğiyle mevcut düzenlemenin ilgili maddesindeki üçüncü, dördüncü ve beşinci fıkralar yürürlükten kaldırıldı.

Bakanlığın yeni yetkileri kapsamında alacağı kararların resmi internet sitesinde ilan edilmesi ve üst meslek kuruluşlarına gönderilmesi hükme bağlandı.

Düzenleme, taksit sayılarının hemen değiştiği anlamına gelmiyor. Yeni yönetmelikle Bakanlığa taksit sürelerini belirleme ve ek sınırlamalar getirme yetkisi tanınırken uygulanacak somut süreler ve sınırlamalar ayrıca duyurulabilecek.