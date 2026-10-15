İstanbul için korkutan uyarı! Asıl tehlike şimdi başlıyor - Son Dakika
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İstanbul için korkutan uyarı! Asıl tehlike şimdi başlıyor

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İstanbul'da 2 kişinin hayatını kaybettiği, yolların göle döndüğü şiddetli sağanak sabaha karşı etkisini azaltırken yeni tehlike ortaya çıktı. Uzmanlar, toprağın suya doyması nedeniyle heyelan riskine dikkat çekti. Cuma akşamı İstanbul'a yeni bir yağışlı hava sisteminin gelmesi beklenirken yağışın şiddeti henüz netleşmedi. Meteoroloji, İstanbul'un da aralarında bulunduğu 48 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı yayımladı.

İstanbul'da 14 Ekim Çarşamba günü etkili olan ve kent genelinde hayatı felç eden şiddetli sağanak, gece boyunca özellikle Boğaz hattı ve Anadolu Yakası'nda devam etti.

Sabaha karşı yağışın şiddeti azalırken kentte selin izleri kaldı. Çok sayıda cadde ve sokak sular altında kalırken araçlar sel sularına gömüldü, bazı bölgelerde ulaşım durma noktasına geldi.

1985 yılından bu yana en yüksek yağış değerlerinden birinin kaydedildiği İstanbul'da, Fatih'te su birikintisinde elektrik akımına kapılan 14 yaşındaki çocuk ile Sarıyer'de sel sularını aşmaya çalışırken düşen 34 yaşındaki kişi hayatını kaybetti.

"TOPRAK SUYA DOYDU" UYARISI

NTV Meteoroloji Editörü Dilek Çalışkan, yağışların hafiflemesinin ardından İstanbul'u bekleyen yeni tehlikeye dikkat çekti.

Kentte toprağın yoğun yağış nedeniyle suya doyduğunu belirten Çalışkan, bu durumun heyelan riskini artırabileceğini söyledi.

İstanbul'daki dere yataklarının yapılaşma nedeniyle doğal akışını sürdüremediğine işaret eden Çalışkan, şu ifadeleri kullandı:

"İstanbul'un 63 tane ana deresi var. Yoğun yağışla biriken sular bu dereleri aradı akmak için. Ama maalesef bu derelerin hepsinin üzerinde ya AVM ya da binalar vardı."

Uzman isim, yağışların sona ermesinin tehlikenin tamamen geçtiği anlamına gelmediğini belirterek özellikle heyelan riskine karşı dikkatli olunması gerektiğini vurguladı.

CUMA AKŞAMI YENİ YAĞIŞ DALGASI GELİYOR

İstanbul'da etkisini azaltan yağışlı hava sisteminin Sakarya, Kocaeli ve Batı Karadeniz'e doğru ilerlediği bildirildi.

Bu bölgelerde metrekareye düşen yağış miktarının 50 ila 80 kilogramı aşabileceği belirtildi.

Öte yandan İstanbul için yeni bir yağış uyarısı yapıldı. Cuma günü kente yeni bir yağışlı hava sisteminin ulaşması bekleniyor.

Tahminlere göre cuma akşamı başlayacak yağışların cumartesi günü gündüz saatlerinde de devam etmesi öngörülüyor.

Ancak yeni yağış dalgasının ne kadar şiddetli olacağı henüz netlik kazanmadı.

METEOROLOJİDEN 48 İLE UYARI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 15 Ekim Perşembe günü için 48 ilde kuvvetli sağanak ve olumsuz hava koşullarına karşı sarı ve turuncu kodlu uyarı yayımladı.

Yapılan değerlendirmelere göre 6 il için turuncu, 42 il için ise sarı kodlu uyarı verildi.

6 İLDE TURUNCU ALARM

Meteoroloji tarafından turuncu kodlu uyarı verilen iller şöyle sıralandı:

Bursa, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Düzce ve Zonguldak.

Bu illerde kuvvetli yağış nedeniyle sel, su baskını ve ulaşımda aksamalar yaşanabileceği uyarısı yapıldı.

İSTANBUL DAHİL 42 İLDE SARI KOD

Sarı kodlu uyarı yayımlanan iller ise şöyle: Adana, Adıyaman, Ağrı, Amasya, Ankara, Balıkesir, Bingöl, Bitlis, Bolu, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Diyarbakır, Edirne, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Hakkari, Hatay, Mersin, İstanbul, İzmir, Kastamonu, Kayseri, Kırklareli, Malatya, Manisa, Kahramanmaraş, Mardin, Muş, Siirt, Sinop, Sivas, Tekirdağ, Tunceli, Van, Bayburt, Batman, Şırnak, Bartın, Karabük ve Osmaniye.

SEL TEHLİKESİ GEÇTİ DERKEN HEYELAN RİSKİ ORTAYA ÇIKTI

İstanbul'da yağışların hafiflemesiyle birlikte gözler selden etkilenen bölgelerdeki hasar ve tahliye çalışmalarına çevrildi.

Ancak toprağın suya doyması nedeniyle özellikle eğimli arazilerde ve heyelan riski bulunan bölgelerde tehlikenin devam edebileceği belirtiliyor.

Cuma akşamı beklenen yeni yağışlı hava sistemi nedeniyle vatandaşların meteorolojik uyarıları takip etmeleri, dere yataklarından, su baskını yaşanan alt geçitlerden ve toprak kayması riski bulunan alanlardan uzak durmaları önem taşıyor.

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    Yorumlar (5)

  • Selami Karagülle Selami Karagülle:
    RABBİM VATANIMIZI HER TÜRLÜ FELAKETLERDEN MUHAFAZA EYLESİN 5 0 Yanıtla
    ntoglu@mynet.com [email protected]:
    Amiiin amiiin amin. 1 0
  • haydar topçu haydar topçu:
    Bu kadar nüfus olmaza sel olmaz 1 1 Yanıtla
  • sade vatandaş sade vatandaş:
    İstanbulun su havzaları dere yatakları özellikle bu iktidar zamanında betona boğuldu epey gitmemiştim geçen basın ekspres yoluyla sefaköy arasındaki devasa kara parçasının yapılaşmaya açıldığını gördüm çocukken oralarda oynardım orası bataklık sulu çamurlu yürümesi imkansız alandı binalar garajlar muhtelif tesisler yapılmış seli bırakın depremde o arazideki binalar yerle bir olur kim izin vermiş buna oralar çok eskiden taşkın su yatağıydı çok eskiler bilir sefaköyün eski adı safraköydür adını o zamanlar o arazide bulunan mezbahadan almaktaydı sonra isim herhalde beğenilmedi sefaköy oldu. 1 1 Yanıtla
  • Pinar Kahraman Pinar Kahraman:
    Toprak suya doydu ne demek? Toprak yok ki doysun değilmi. Beton suya gömüldü su sellere karıştı deseniz daha doğru. İstanbul güzel İstanbul yağmurları bile kaldıramıyorsun. 0 0 Yanıtla
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