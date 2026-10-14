Sarıyer Ayazağa'da akıntıya kapılmamak için yüzen kişi kurtarıldığı öğrenildi

İstanbul'da etkili olan sağanaktan etkilenen ilçelerden Sarıyer'de caddeler göle döndü.

AKINTIYA KARŞI YÜZDÜ

Ayazağa Mahallesi'nde araçları sürükleyen akıntı sırasında dengesini kaybederek suya düşen bir kişi, akıntıya kapılmamak için yüzdü.

O ANLAR KAMERADA

O anlar çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedilirken, kişinin kurtarıldığı öğrenildi.