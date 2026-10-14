Sarıyer Ayazağa'da akıntıya kapılmamak için yüzen kişi kurtarıldığı öğrenildi

Sarıyer Ayazağa'da akıntıya kapılmamak için yüzen kişi kurtarıldığı öğrenildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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İstanbul'da etkili olan şiddetli sağanak, Sarıyer'de korku dolu anlara sahne oldu. Araçları sürükleyecek kadar güçlenen sel sularının ortasında dengesini kaybederek düşen bir kişi, akıntıya kapılmamak için yüzerek hayatta kalmaya çalıştı. Suyun şiddetine karşı mücadele eden vatandaşın o anları cep telefonu kamerasına yansırken, olaydan sağ kurtulduğu öğrenildi.
İstanbul'da etkili olan sağanaktan etkilenen ilçelerden Sarıyer'de caddeler göle döndü.
AKINTIYA KARŞI YÜZDÜ
Ayazağa Mahallesi'nde araçları sürükleyen akıntı sırasında dengesini kaybederek suya düşen bir kişi, akıntıya kapılmamak için yüzdü.
O ANLAR KAMERADA
O anlar çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedilirken, kişinin kurtarıldığı öğrenildi.
Kaynak: DHA
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