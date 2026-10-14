Fenerbahçe'de İsmail Kartal'a büyük tepki - Son Dakika
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Fenerbahçe'de İsmail Kartal'a büyük tepki

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Fenerbahçe\'de İsmail Kartal\'a büyük tepki
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Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcilerimizden Fenerbahçe, İngiltere'de Aston Villa'ya 6-0 kaybetti. Sarı-lacivertlilerde teknik direktör İsmail Kartal, ilk 11'deki tercihleri nedeniyle taraftarlarının hedefi oldu. Taraftarlar İsmail Kartal'ı istifaya davet etti.

UEFA Şampiyonlar Ligi’ndeki temsilcilerimizden Fenerbahçe, devler arenasındaki zorlu İngiltere deplasmanından eli boş döndü. Aston Villa'ya konuk olan sarı-lacivertliler, sahadan 6-0’lık mağlubiyetle ayrılarak taraftarlarını hayal kırıklığına uğrattı.

FENERBAHÇE KALESİNDE ÜST ÜSTE GOLLER

Maç boyunca rakibinin yüksek temposuna karşılık vermekte zorlanan Fenerbahçe, ilk yarıda kalesinde gördüğü üst üste gollerle oyundan tamamen düştü. Aston Villa etkili oyunuyla 3 puanı hanesine yazdırırken, sarı-lacivertli ekibin sahada sergilediği silik performans camiada tepkiyle karşılandı.

İSMAİL KARTAL'IN TERCİHLERİ HEDEFTE

Karşılaşmada eleştirilerin odağındaki ana isim ise teknik direktör İsmail Kartal oldu. Kritik mücadele öncesinde sahaya sürdüğü ilk 11 ve oyun planı tartışma konusu olan tecrübeli çalıştırıcı, özellikle orta saha kurgusu ve bazı formsuz isimlerde ısrar etmesi nedeniyle taraftarların sert tepkisini topladı. 

İSTİFA ÇAĞRISI

Stadyumda bulunan bir grup taraftar, beşinci golün ardından deneyimli hoca İsmail Kartal'ı istifaya davet etti. 

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UEFA Şampiyonlar Ligiİsmail KartalFenerbahçeİngiltereFutbolSporSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (11)

  • Kemal Demir Kemal Demir:
    İstifa ettiğinde keşke geri gelmeseydi 8 0 Yanıtla
    SEZAİ KUŞ SEZAİ KUŞ:
    Onuru ile gitmiş olacaktı. Şimdi taraftar kovalayacak. Gerekirse Aziz beyde gitsin. Yazık bu takıma 4 0
    Mustafa Pınarcı Mustafa Pınarcı:
    Vazla dert etmeyin,bir Eyüpspor çıkar yakında önünüze! 0 0
  • murat kaya murat kaya:
    Büyük tkm hocası değil bunlar, 3 0 Yanıtla
  • murat kaya murat kaya:
    İsmail, greenwood, irfan, vedat, ilk yarı bitince hemen değiştirmeliydi, hatta İsmaili 3. Golden hemen sonra değiştirmeliydi. Kartal uzatmaları oynuyor bence, he dersenki lig hedefimiz o ayrı, 2 0 Yanıtla
  • murat atis murat atis:
    Bende fenerbahçeliyim. Gelmesini isteyen siz istafa et diyen gene siz. Volkan demirel bu takımın başında olacak adam bu takımın taraftarın ruhunu biliyor. Benim görüşum bu 0 0 Yanıtla
  • Bilal Ulusoy Bilal Ulusoy:
    Milyonlarca euro ödenerek alınan o vasıfsızlar oynamadık tan sonra kartal ne yapacak. 0 0 Yanıtla
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