Sağanak kabusu Marmara'yı esir aldı: Kocaeli ve Sakarya'da dereler taştı, yollar kapandı

Sağanak kabusu Marmara'yı esir aldı: Kocaeli ve Sakarya'da dereler taştı, yollar kapandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İstanbul'un ardından Kocaeli ve Sakarya'da da şiddetli sağanak hayatı felç etti. Kocaeli'nin Kandıra, İzmit ve Gebze ilçelerinde dereler taşarken, çok sayıda ev ve yolu su bastı. Sel suları nedeniyle araçlarında ve evlerinde mahsur kalan vatandaşlar için kurtarma çalışmaları başlatıldı. Sakarya'nın Karasu ilçesinde ise binaların bodrum katları sular altında kalırken, Adapazarı-Karasu yolu çift yönlü ulaşıma kapatıldı. Her iki ilde de olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.
Marmara Bölgesi'ni etkisi altına alan yağışlı hava İstanbul'un yanı sıra Kocaeli ve Sakarya'da da etkisini gösterdi. Sağanak nedeniyle iki ilde de dereler taştı, bazı ev ve yolları su bastı.
KANDIRA
Kandıra ilçesinde etkisini artıran yağışın ardından özellikle kırsal mahallelerde su baskınları meydana geldi. Bağırganlı Mahallesi'nde evlerde mahsur kalan vatandaşların tahliyesi için ekipler çalışma başlattı.
Çalköy Mahallesi Taraklı Kışla mevkisinde ise taşkın nedeniyle köprüden geçmeye çalışan otomobildeki A.B. mahsur kaldı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen jandarma, itfaiye ve Kandıra Belediyesi ekiplerince kurtarılan A.B'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Ekipler, önlem olarak köprüyü ulaşıma kapattı.
Akçaova ve Seyrek mahallelerinde de bazı yolları su bastı. Belediye, jandarma ve İSU ekiplerinin su tahliyesi ve kapanan yolların ulaşıma açılması için başlattığı çalışmalar sürüyor.
İZMİT
Sağanak, İzmit ilçesinde de su baskınlarına neden oldu. Tavşantepe Mahallesi Tavşantepe Caddesi, biriken yağmur suları nedeniyle su altında kaldı.
GEBZE
Gebze’de ise yağıştan en çok etkilenen bölgelerden biri olan Mevlana Mahallesi Soma Maden Şehitleri Bulvarı’nda su taşkınları yaşandı. Bulvar üzerinde yer alan Arif Nihat Asya Okulu önündeki alt geçidin üst kısmı, biriken yoğun yağmur suları nedeniyle adeta dere yatağına döndü.
Bahardere Caddesi’nde yükselen su seviyesi nedeniyle araçlar ilerlemekte güçlük çekti. Cadde üzerinde suya kapılan ve yolda kalan bazı sürücüler ile vatandaşlar mahsur kaldı. Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye belediye ve itfaiye ekipleri sevk edilirken, mahsur kalan vatandaşların kurtarılması ve biriken suların tahliye edilmesi için çalışma başlatıldı.
KARASU
Sakarya'da gün boyunca süren yağış, kuzey tarafında yerini sağanağa bıraktı. Sağanak nedeniyle Karasu ilçe merkezinde binaların bodrum katlarını su bastı, yollar sular altında kaldı.
Adapazarı-Karasu yolu çift yönlü Darıçayırı ile Karasu ilçe merkezi arası ulaşıma kapandı. Yolun Adatepe mevkisinde araçlar mahsur kaldı. Ekipler, vatandaşları kurtarmak için çalışma başlattı.
Bölgede jandarma, emniyet, Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Karasu Belediyesi, AFAD ekiplerinin çalışmaları sürüyor. Ayrıca jandarma ve polis ekipleri, güzergahın iki yönünde sürücüleri alternatif yollara yönlendiriyor.
İKİ İLDE DE EĞİTİME ARA VERİLDİ
Öte yandan, olumsuz hava koşulları nedeniyle Sakarya ve Kocaeli'de 15 Ekim Perşembe günü eğitime ara verildi.
Kaynak: AA/ İHA
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