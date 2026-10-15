Sağanak kabusu Marmara'yı esir aldı: Kocaeli ve Sakarya'da dereler taştı, yollar kapandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Sağanak kabusu Marmara'yı esir aldı: Kocaeli ve Sakarya'da dereler taştı, yollar kapandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul'un ardından Kocaeli ve Sakarya'da da şiddetli sağanak hayatı felç etti. Kocaeli'nin Kandıra, İzmit ve Gebze ilçelerinde dereler taşarken, çok sayıda ev ve yolu su bastı. Sel suları nedeniyle araçlarında ve evlerinde mahsur kalan vatandaşlar için kurtarma çalışmaları başlatıldı. Sakarya'nın Karasu ilçesinde ise binaların bodrum katları sular altında kalırken, Adapazarı-Karasu yolu çift yönlü ulaşıma kapatıldı. Her iki ilde de olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.

Marmara Bölgesi'ni etkisi altına alan yağışlı hava İstanbul'un yanı sıra Kocaeli ve Sakarya'da da etkisini gösterdi. Sağanak nedeniyle iki ilde de dereler taştı, bazı ev ve yolları su bastı.

KANDIRA

Kandıra ilçesinde etkisini artıran yağışın ardından özellikle kırsal mahallelerde su baskınları meydana geldi. Bağırganlı Mahallesi'nde evlerde mahsur kalan vatandaşların tahliyesi için ekipler çalışma başlattı.

Sağanak kabusu Marmara'yı esir aldı: Kocaeli ve Sakarya'da dereler taştı, yollar kapandı

Çalköy Mahallesi Taraklı Kışla mevkisinde ise taşkın nedeniyle köprüden geçmeye çalışan otomobildeki A.B. mahsur kaldı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen jandarma, itfaiye ve Kandıra Belediyesi ekiplerince kurtarılan A.B'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Ekipler, önlem olarak köprüyü ulaşıma kapattı.

Sağanak kabusu Marmara'yı esir aldı: Kocaeli ve Sakarya'da dereler taştı, yollar kapandı

Akçaova ve Seyrek mahallelerinde de bazı yolları su bastı. Belediye, jandarma ve İSU ekiplerinin su tahliyesi ve kapanan yolların ulaşıma açılması için başlattığı çalışmalar sürüyor.

Sağanak kabusu Marmara'yı esir aldı: Kocaeli ve Sakarya'da dereler taştı, yollar kapandı

İZMİT

Sağanak, İzmit ilçesinde de su baskınlarına neden oldu. Tavşantepe Mahallesi Tavşantepe Caddesi, biriken yağmur suları nedeniyle su altında kaldı.

Sağanak kabusu Marmara'yı esir aldı: Kocaeli ve Sakarya'da dereler taştı, yollar kapandı

GEBZE

Gebze’de ise yağıştan en çok etkilenen bölgelerden biri olan Mevlana Mahallesi Soma Maden Şehitleri Bulvarı’nda su taşkınları yaşandı. Bulvar üzerinde yer alan Arif Nihat Asya Okulu önündeki alt geçidin üst kısmı, biriken yoğun yağmur suları nedeniyle adeta dere yatağına döndü.

Sağanak kabusu Marmara'yı esir aldı: Kocaeli ve Sakarya'da dereler taştı, yollar kapandı

Bahardere Caddesi’nde yükselen su seviyesi nedeniyle araçlar ilerlemekte güçlük çekti. Cadde üzerinde suya kapılan ve yolda kalan bazı sürücüler ile vatandaşlar mahsur kaldı. Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye belediye ve itfaiye ekipleri sevk edilirken, mahsur kalan vatandaşların kurtarılması ve biriken suların tahliye edilmesi için çalışma başlatıldı.

Sağanak kabusu Marmara'yı esir aldı: Kocaeli ve Sakarya'da dereler taştı, yollar kapandı

KARASU

Sakarya'da gün boyunca süren yağış, kuzey tarafında yerini sağanağa bıraktı. Sağanak nedeniyle Karasu ilçe merkezinde binaların bodrum katlarını su bastı, yollar sular altında kaldı.

Sağanak kabusu Marmara'yı esir aldı: Kocaeli ve Sakarya'da dereler taştı, yollar kapandı

Adapazarı-Karasu yolu çift yönlü Darıçayırı ile Karasu ilçe merkezi arası ulaşıma kapandı. Yolun Adatepe mevkisinde araçlar mahsur kaldı. Ekipler, vatandaşları kurtarmak için çalışma başlattı.

Sağanak kabusu Marmara'yı esir aldı: Kocaeli ve Sakarya'da dereler taştı, yollar kapandı

Bölgede jandarma, emniyet, Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Karasu Belediyesi, AFAD ekiplerinin çalışmaları sürüyor. Ayrıca jandarma ve polis ekipleri, güzergahın iki yönünde sürücüleri alternatif yollara yönlendiriyor.

Sağanak kabusu Marmara'yı esir aldı: Kocaeli ve Sakarya'da dereler taştı, yollar kapandı

İKİ İLDE DE EĞİTİME ARA VERİLDİ

Öte yandan, olumsuz hava koşulları nedeniyle Sakarya ve Kocaeli'de 15 Ekim Perşembe günü eğitime ara verildi.

Kaynak: AA/ İHA

İstanbul'da 41 yılın rekoru kırıldı: Metrekareye 242 kilogram yağış düştü Vali Gül: Cumhuriyet tarihinde ölçülen en yüksek yağış oranı düştüVali Gül: Cumhuriyet tarihinde ölçülen en yüksek yağış oranı düştü Sinan Akçıl havalimanında yaşadıklarına isyan etti: Rezil olduk!Sinan Akçıl havalimanında yaşadıklarına isyan etti: Rezil olduk! İstanbul'da sel, tarihi yapıları da vurdu: Sadabad Camii sular altındaİstanbul'da sel, tarihi yapıları da vurdu: Sadabad Camii sular altında Meteorolojiden 48 il için sarı, 5 il için turuncu uyarıMeteorolojiden 48 il için sarı, 5 il için turuncu uyarı
Sağanak Yağmursu baskınıAdapazarıİstanbulKocaeliSakaryaKandıraGündemGüncelKarasuGebzeSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • rqs2t8vxjd rqs2t8vxjd:
    evet cumayı da bağlasınlar 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Murat Boz ve Demet Özdemir yüzlerce çalışanla birlikte stüdyoda mahsur kaldı: Acil yardım ve tahliye talep ediyoruz Murat Boz ve Demet Özdemir yüzlerce çalışanla birlikte stüdyoda mahsur kaldı: Acil yardım ve tahliye talep ediyoruz
Şampiyonlar Ligi’nde 6-3’lük nefes kesen maç Şampiyonlar Ligi'nde 6-3'lük nefes kesen maç
Aracında ölü bulunan iş insanı Ali İhsan Kaya’nın eşine gönderdiği son mesaj ortaya çıktı Aracında ölü bulunan iş insanı Ali İhsan Kaya’nın eşine gönderdiği son mesaj ortaya çıktı
İstanbul’da sel felaketinin en ağır hissedildiği Ayazağa karanlığa gömüldü İstanbul'da sel felaketinin en ağır hissedildiği Ayazağa karanlığa gömüldü
İstanbul’da felaket gecesi: 2 can kaybı, 2 bin 518 ihbar İstanbul'da felaket gecesi: 2 can kaybı, 2 bin 518 ihbar
Deniz her şeyi yutuyor Evler göz göre göre yok oluyor Deniz her şeyi yutuyor! Evler göz göre göre yok oluyor
Salah, Liverpool’da kriz çıkarttı Salah, Liverpool'da kriz çıkarttı
Akvaryumdan nehre attılar, başlarına bela oldu Şimdi 10 tonunu temizleyecekler Akvaryumdan nehre attılar, başlarına bela oldu! Şimdi 10 tonunu temizleyecekler
Galatasaray anlaştı: Markoishvili geri dönüyor Galatasaray anlaştı: Markoishvili geri dönüyor
Şampiyonlar Ligi’nde PSG fırtınası İlk yarıda Manchester City’nin gururuyla oynadılar Şampiyonlar Ligi'nde PSG fırtınası! İlk yarıda Manchester City'nin gururuyla oynadılar
Fener’in yıldızı Aston Villa deplasmanında hayatının şokunu yaşadı Fener'in yıldızı Aston Villa deplasmanında hayatının şokunu yaşadı
Murat Boz ve Demet Özdemir için kurtarma ekipleri devrede Murat Boz ve Demet Özdemir için kurtarma ekipleri devrede
Fenerbahçe, Aston Villa’ya 6 golle kaybetti Fenerbahçe, Aston Villa'ya 6 golle kaybetti
Fenerbahçe’de İsmail Kartal’a büyük tepki Fenerbahçe'de İsmail Kartal'a büyük tepki
PSG, Manchester City’i sahaya çıktığına pişman etti PSG, Manchester City'i sahaya çıktığına pişman etti
Arda Turan, Şampiyonlar Ligi’ndeki ikinci maçına çıktı İşte sonuç Arda Turan, Şampiyonlar Ligi'ndeki ikinci maçına çıktı! İşte sonuç
Real Madrid’den Roma karşısında 7 dakikada tarihi geri dönüş Real Madrid'den Roma karşısında 7 dakikada tarihi geri dönüş
Fenerbahçe’de 6 farklı mağlubiyete rağmen alkışlar Oğuz Aydın’a Fenerbahçe'de 6 farklı mağlubiyete rağmen alkışlar Oğuz Aydın'a
Meteorolojiden 48 il için sarı, 5 il için turuncu uyarı Meteorolojiden 48 il için sarı, 5 il için turuncu uyarı
6 farklı yenilgiden Aziz Yıldırım da nasibini aldı 6 farklı yenilgiden Aziz Yıldırım da nasibini aldı
İstanbul’da sel, tarihi yapıları da vurdu: Sadabad Camii sular altında İstanbul'da sel, tarihi yapıları da vurdu: Sadabad Camii sular altında
Sinan Akçıl havalimanında yaşadıklarına isyan etti: Rezil olduk Sinan Akçıl havalimanında yaşadıklarına isyan etti: Rezil olduk!
Milan Skriniar: Utanç vericiydi Milan Skriniar: Utanç vericiydi
00:40
Vali Gül: Cumhuriyet tarihinde ölçülen en yüksek yağış oranı düştü
Vali Gül: Cumhuriyet tarihinde ölçülen en yüksek yağış oranı düştü
00:15
Meteorolojiden 48 il için sarı, 5 il için turuncu uyarı
Meteorolojiden 48 il için sarı, 5 il için turuncu uyarı
23:58
Real Madrid’den Roma karşısında 7 dakikada tarihi geri dönüş
Real Madrid'den Roma karşısında 7 dakikada tarihi geri dönüş
23:51
Fenerbahçe’de İsmail Kartal’a büyük tepki
Fenerbahçe'de İsmail Kartal'a büyük tepki
23:48
Fenerbahçe, Aston Villa’ya 6 golle kaybetti
Fenerbahçe, Aston Villa'ya 6 golle kaybetti
23:43
Kartal’da sel sularının sürüklediği çamur TEM bağlantı yolunda bir şeridi kapattı
Kartal'da sel sularının sürüklediği çamur TEM bağlantı yolunda bir şeridi kapattı
23:42
İsmail Yüksek’in kabus gecesi 2 golde hata yaptı, bir de penaltı yaptırdı
İsmail Yüksek'in kabus gecesi! 2 golde hata yaptı, bir de penaltı yaptırdı
22:56
Şampiyonlar Ligi’nde PSG fırtınası İlk yarıda Manchester City’nin gururuyla oynadılar
Şampiyonlar Ligi'nde PSG fırtınası! İlk yarıda Manchester City'nin gururuyla oynadılar
22:45
Akvaryumdan nehre attılar, başlarına bela oldu Şimdi 10 tonunu temizleyecekler
Akvaryumdan nehre attılar, başlarına bela oldu! Şimdi 10 tonunu temizleyecekler
22:36
Sarıyer Ayazağa’da akıntıya kapılmamak için yüzen kişi kurtarıldığı öğrenildi
Sarıyer Ayazağa'da akıntıya kapılmamak için yüzen kişi kurtarıldığı öğrenildi
22:26
Sarıyer’de sel sularının ortasında kaldı, canını cam pencereye tırmanarak kurtardı
Sarıyer’de sel sularının ortasında kaldı, canını cam pencereye tırmanarak kurtardı
22:18
Beyoğlu’nda sel dehşeti Kadın metrelerce sürüklendi, imdadına vatandaşlar yetişti
Beyoğlu’nda sel dehşeti! Kadın metrelerce sürüklendi, imdadına vatandaşlar yetişti
22:09
İstanbul’da felaket gecesi: 2 can kaybı, 2 bin 518 ihbar
İstanbul'da felaket gecesi: 2 can kaybı, 2 bin 518 ihbar
21:51
İstanbul Valisi Gül’den vatandaşlara bir uyarı daha: Özel araçlarınızla trafiğe çıkmaktan kaçının
İstanbul Valisi Gül'den vatandaşlara bir uyarı daha: Özel araçlarınızla trafiğe çıkmaktan kaçının
21:36
Şampiyonlar Ligi’nde 6-3’lük nefes kesen maç
Şampiyonlar Ligi'nde 6-3'lük nefes kesen maç
21:24
Sel felaketi Antalya’yı da vurdu: 100 yıllık tarihte böyle bir yağış görmedik
Sel felaketi Antalya'yı da vurdu: 100 yıllık tarihte böyle bir yağış görmedik
20:53
Sarıyer Ayazağa’da sel: Otomobiller sürüklendi, üst üste çıktı
Sarıyer Ayazağa'da sel: Otomobiller sürüklendi, üst üste çıktı
20:48
Başakşehir’de korkutan görüntüler: Çamurlu sular yamaçtan böyle aktı
Başakşehir'de korkutan görüntüler: Çamurlu sular yamaçtan böyle aktı
19:04
İstanbul’da durum ciddi Vali Gül’den “Evden çıkmayın“ çağrısı
İstanbul'da durum ciddi! Vali Gül'den "Evden çıkmayın" çağrısı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.10.2026 03:22:20. #7.12#
SON DAKİKA: Sağanak kabusu Marmara'yı esir aldı: Kocaeli ve Sakarya'da dereler taştı, yollar kapandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei