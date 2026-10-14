Başakşehir'de korkutan görüntüler: Çamurlu sular yamaçtan böyle aktı - Son Dakika
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Başakşehir'de korkutan görüntüler: Çamurlu sular yamaçtan böyle aktı

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İstanbul’u etkisi altına alan sağanak yağış, Başakşehir’de sel ve heyelan endişesine yol açtı. Atatürk Olimpiyat Stadı çevresinde yamaçtan hızla akan çamurlu su ve toprak kütlesi, bölgedeki tehlikenin boyutunu gözler önüne serdi. Vatandaşların cep telefonu kamerasıyla kaydettiği görüntülerde, sel sularının yamaçtan aşağı doğru ilerlediği anlar yer aldı.

İstanbul’da etkili olan şiddetli sağanak yağış, Başakşehir’de Atatürk Olimpiyat Stadı çevresinde sel ve heyelan tehlikesini gözler önüne seren görüntülere neden oldu. Yamaçtan aşağı doğru hızla akan çamurlu su ve toprak kütlesi, çevrede endişe yarattı. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Başakşehir'de korkutan görüntüler: Çamurlu sular yamaçtan böyle aktı

YAMAÇTAN ÇAMURLU SU VE TOPRAK AKTI

Bölgede etkili olan sağanakla birlikte yamaçtan aşağı yoğun şekilde çamurlu su akmaya başladı. Akıntıyla birlikte toprağın da sürüklendiği görüldü. Görüntülerde, çamurlu suyun vadi boyunca ilerlediği ve çevredeki bitki örtüsünü kapladığı anlar yer aldı.

VATANDAŞLARA DIŞARI ÇIKMAYIN UYARISI

Görüntüleri kaydeden ve sosyal medyada paylaşan vatandaşlar, yağışın oluşturduğu tehlikeye dikkat çekerek zorunlu olmadıkça dışarı çıkılmaması yönünde uyarıda bulundu. Paylaşımlarda, yamaçtan akan çamurlu suyun oluşturduğu tehlikeye ilişkin endişeli ifadeler kullanıldı.

Başakşehir'de korkutan görüntüler: Çamurlu sular yamaçtan böyle aktı

NEPAL’DEKİ SEL FELAKETLERİNE BENZETİLDİ

Başakşehir’de kaydedilen görüntüler, sosyal medyada Nepal’de yaşanan sel ve heyelan felaketlerini hatırlattı.  Kullanıcılar, İstanbul’da ortaya çıkan manzaranın boyutuna dikkat çekerek yorumlarda bulundu.

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SON DAKİKA: Başakşehir'de korkutan görüntüler: Çamurlu sular yamaçtan böyle aktı - Son Dakika
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