İstanbul\'da durum ciddi! Vali Gül\'den "Evden çıkmayın" çağrısı

İstanbul'da etkili olan sağanak yağışın ardından İstanbul Valisi Davut Gül, vatandaşların can güvenliği için önemli uyarılarda bulundu. Vali Gül, yarın için evden çıkılmaması çağrısı yaparken su baskını riski bulunan bölgelerden uzak durulmasını istedi.

VALİ DAVUT GÜL'DEN İSTANBULLULARA KRİTİK ÇAĞRI

İstanbul'da etkili olan şiddetli sağanak yağış, kentte günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Yağış nedeniyle yaşanan olumsuzlukların ardından İstanbul Valisi Davut Gül, vatandaşlara yönelik önemli bir açıklama yaptı. Gül, özellikle 15 Ekim Perşembe günü zorunlu olmadıkça dışarı çıkılmaması gerektiğini vurguladı. Vali Gül'ün açıklamasında yalnızca dışarı çıkma uyarısı değil, evlerde alınması gereken güvenlik önlemleri de yer aldı.

"ZORUNLU OLMADIKÇA YARIN EVLERİNDEN ÇIKMASINLAR"

İstanbul Valisi Davut Gül, vatandaşların güvenliğini ilgilendiren açıklamasında şu ifadeleri kullandı: "Vatandaşlarımızdan, zorunlu olmadıkça yarın evlerinden çıkmamalarını önemle rica ediyoruz. Bodrum katlarda yaşayan vatandaşlarımızın geceyi daha güvenli ve yüksek katlarda geçirmelerini; dere yataklarından, alt geçitlerden ve su baskını riski bulunan bölgelerden uzak durmalarını önemle hatırlatıyoruz. Kalacak güvenli yeri olmayan hemşehrilerimiz 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayabilir."

İBB BAŞKAN VEKİLİ NURİ ASLAN: 12 SAATTE 100 KİLOGRAMA YAKIN YAĞIŞ DÜŞTÜ

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Nuri Aslan da İstanbul'da etkili olan sağanağa ilişkin AKOM'da açıklamalarda bulundu. Kentte 12 saatte metrekareye 100 kilograma yakın yağış düştüğünü belirten Aslan, yağışların saat 18.00'den sonra Boğaz çevresi ve Anadolu Yakası'nda etkisini artıracağını, yarın sabaha kadar devam edeceğini söyledi. Rüzgarın hızının saatte 75-80 kilometreye ulaşabileceği uyarısında bulunan Aslan, vatandaşlardan zorunlu olmadıkça evlerinden çıkmamalarını ve özel araçları yerine toplu taşımayı kullanmalarını istedi. Aslan ayrıca, 8 bin 392 personel ve 2 bin 246 araçla olumsuzluklara müdahale ettiklerini açıkladı.