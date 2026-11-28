Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, "Gabar'da çok büyük petrol keşfi yapıldı. Yüzlerce kuyudan gece gündüz çalışarak günde 85 bin varil petrol üretiyoruz. Bu rakamı 2027 yılında 100 bin varilin üzerine çıkaracağız. Türkiye'nin şu anda ortaya koyduğu Terörsüz Türkiye projesinin ne olduğunu, ne olabileceğini göstermesi açısından da önemliydi. Bu, Terörsüz Türkiye'nin neler başarabileceğinin ufak bir esintisiydi" dedi.

AK Parti İstanbul İl Gençlik Kolları tarafından "Yüzyılın Gençliği: Enerji" programı düzenlendi. Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen programa, Enerji ve Tabii Kaynakları Bakanı Alparslan Bayraktar, AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Yusuf İbiş, AK Parti İstanbul İl Gençlik Kolları Başkanı Nevzat Yüce, partililer ve gençler katıldı.

"Dünya modern tarihinin gördüğü en büyük enerji kriziyle karşı karşıyayız"

Programda sunum gerçekleştiren Bakan Bayraktar, Türkiye'nin dünyada yaşanan krizlerde sıkıntı yaşamadığını vurgulayarak, "Şu anda dünyada enerjinin merkezde olduğu ve dünya modern tarihinin gördüğü en büyük enerji kriziyle karşı karşıyayız. Türkiye olarak biz Cumhurbaşkanımızın liderliğinde enerjide hiçbir sıkıntı yaşamadık. Arz güvenliğinde, yani evimize gelen elektrikte, doğalgazda, akaryakıtta hiçbir sıkıntımız olmadı. Ama bu kolay olmuyor. Dünyada büyük bir mücadele, büyük bir çatışma var ve bunun merkezinde enerji kaynaklarını, maden kaynaklarını ele geçirme mücadelesi var. Bir taraftan da dünyada büyük bir dönüşüm süreci var. Önümüzdeki birkaç yıl içerisinde bütün bildiğimiz her şeyin değişeceği yeni bir dünyaya doğru gidiyoruz. Türkiye olarak Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu Türkiye Yüzyılı vizyonunda bu yeniçağa ülkemizi hazır hale getirmemiz lazım" dedi.

"Türkiye'nin şu anki 45 bin megavat olan kurulu gücünü 4 katına çıkaracağız"

Türkiye'nin yenilenebilir enerjideki potansiyeline değinen Bakan Bayraktar, "Türkiye'nin çok büyük bir potansiyeli olan rüzgar, güneş, jeotermal ile yani Türkiye'nin yenilenebilir enerji kaynaklarını en üst düzeyde kullanmamız gerekiyor. Türkiye'nin şu anki 45 bin megavat olan kurulu gücünü 4 katına, 175 bin megavata çıkaracağız. Artık her çatıda, gördüğünüz her yerde güneş tarlaları, rüzgar türbinleri yurdun dört bir yanında olacak. Burada gördüğünüz gibi Konya Karapınar'da Avrupa'nın en büyük güneş enerji santralini yaptık. Rüzgar santrallerimiz, hidrolik santrallerimiz bunlarla beraber Türkiye yenilenebilir enerjide yeni bir hikaye yazacak. Son 24 yılda neredeyse sıfırdan 45 bin megavata kadar güneş enerjisi, rüzgar enerjisi yaptık, onu 2040'ta 4 katına çıkarmayı hedefliyoruz" diye konuştu.

"Nükleer bizim olmazsa olmaz enerji kaynaklarımızdan bir tanesi"

Türkiye'nin nükleer enerji alanındaki hedeflerini aktaran Bakan Bayraktar, "Akkuyu'da nükleer santral inşaatımız devam ediyor. Burada 4 tane reaktörle beraber Türkiye artık dünyada nükleer lige yükselmiş olacak. Biz bunu yapmaya kalkınca tehlikeli diyorlar. Dünyada, 400'ün üzerinde nükleer santral var, onlar tehlike olmuyor da biz yapmaya kalkınca mı tehlikeli oluyor? Türkiye nükleer santrali mutlaka Akkuyu'da, Sinop'ta, Trakya'da yapmak zorunda. Küçük modüler reaktörler dediğimiz bu teknolojiyi üreten bir ülke olacağız. 70 yıllık hayal gerçeğe dönüşüyor ve önümüzdeki birkaç hafta içerisinde bu santralin ilk reaktörünü devreye aldığımızda Türkiye artık nükleerde yeniçağa çok daha farklı hazırlanacak. Nükleer bizim olmazsa olmaz enerji kaynaklarımızdan bir tanesi. Çünkü gece gündüz bize enerji sağlıyor" dedi.

"Günde 85 bin varil petrol üretiyoruz, bu rakamı 2027 yılında 100 bin varilin üzerine çıkaracağız"

Bakan Bayraktar, 2050 yılına kadar 12 reaktörü yapmak istediklerine değinerek, "En az 12 reaktörü önümüzdeki 2050 yılına kadar yapmak istiyoruz. Türkiye yenilenebilir enerjiye sahip olacak. Yenilenebilir enerjiyi azami ölçüde kullanacak ama mutlaka nükleeri de enerji sepeti içerisine dahil edecek. Osman Gazi Yüzer Üretim Platformu, yaklaşık 3 futbol sahası büyüklüğünde. Bu, deniz üstündeki adeta bir fabrika. Üzerinde 21 tane ayrı fabrika var ve biz artık bu ikinci fazda, yani Karadeniz üretimini iki katına çıkaracağımız bu hamleyle beraber şu anda 4 milyon olan haneye doğal gazı, kendi gazımızı kullanma 8 milyon haneye çıkaracağız. Her geçen gün enerjideki dışa bağımlılığı azaltmak için bu adımları atıyoruz. Osman Gazi Yüzer Üretim Platformunu Aralık ayı içerisinde inşallah Karadeniz'de ilk gazı yakmak suretiyle devreye alacağız. Bu Yüzer Üretim Platformu 20 yıl boyunca bu sahada kalacak. Oradaki gazı yukarı çıkarıp deniz üstünden işleyip tekrar karaya gönderecek. 2021 yılı Eylül ayı, bir dönem adı terörle anılan, Gabar'da çok büyük petrol keşfi yapıldı. Yüzlerce kuyudan gece gündüz çalışarak günde 85 bin varil petrol üretiyoruz. Bu rakamı 2027 yılında 100 bin varilin üzerine çıkaracağız. Türkiye'nin şu anda ortaya koyduğu Terörsüz Türkiye projesinin ne olduğunu, ne olabileceğini göstermesi açısından da önemliydi. Bu, Terörsüz Türkiye'nin neler başarabileceğinin ufak bir esintisiydi. Bu petrol, Gabar'ın dağlarının altında milyonlarca yıldır vardı ama terör nedeniyle Türkiye hep terörle meşgul olduğu için buralara gidip bu aramaları yapamadı. Yaklaşık 4 bin kişiye istihdam sağlıyoruz. 100 bin varilin üzerine çıkan bir üretime gidiyoruz" şeklinde konuştu.

"Bütün yaptığımız mücadeleler Türkiye'yi enerjide bağımsız kılmak üzerinedir"

Türkiye'nin enerji alanında uluslararası faaliyetlerini anlatan Bakan Bayraktar, "Somali'de şu anda Türkiye petrol arıyor. Çağrı Bey gemimiz orada sondaj çalışmaları yapıyor. Şimdi artık Pakistan denizlerindeyiz. Pakistan'la yaptığımız anlaşma çerçevesinde Oruç Reis gemimizi oraya gönderdik, orada bir sismik çalışma yapacak. Türkiye'de, Mavi Vatan'ında ve karalarında petrol, doğal gaz arayan, yurt dışında Afrika'da, Libya'da, Orta Asya'da, Kafkas coğrafyasında, Orta Doğu'da büyük projelere ortak olan, 100 yıl sonra Kerkük petrollerinde petrol arayan, petrol üreten bir Türkiye haline geliyoruz. Bütün yaptığımız mücadeleler esas itibariyle Türkiye'yi enerjide bağımsız kılmak üzerinedir" dedi.

"Bugün Türkiye'de elektrik faturalarının yüzde 55'i devlet tarafından karşılanıyor"

Enerjinin verimli kullanılmasının önemine de değinen Bakan Bayraktar, "Evinize, iş yerlerinize, okullarınıza gittiğinizde mutlaka enerjisini verimli kullanan bir Türkiye'ye ihtiyaç var. Cumhurbaşkanımızın 'Biz vatandaşımızı bu yüksek enerji fiyatlarına ezdirmeyeceğiz' enerjisi doğrultusunda biz AK Parti iktidarlarımızda çok önemli bir destek programı uyguluyoruz. Enerjide özellikle elektrik ve doğalgazda büyük bir destek var. Türkiye son 5 yılda vatandaşlarına elektrik ve doğalgazda yaklaşık 75 milyar dolarlık bir destek verdi. Bugün Türkiye'de elektrik faturalarının yüzde 55'i devlet tarafından karşılanıyor. Doğalgazda bu neredeyse yüzde 65'ler mertebesinde. Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu özellikle dar gelirli, sabit gelirli, en düşük emekli maaşı alan gruptaki vatandaşlarımız olmak üzere özellikle ihtiyaç sahiplerine destek olmaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu.