Kahramanmaraş'ta 'Mamoş'a sokak ortasında dayak! Gözaltına alınan sürücü serbestGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kahramanmaraş Çağlayancerit'te İstiklal Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde oyuncak arabasıyla yürüyen 19 yaşındaki özel gereksinimli Mehmet Gökburun, yolun ortasından gittiğini öne süren bir sürücünün saldırısına uğradı. İş yeri kamerasına yansıyan olayda sürücüyü tepki gösteren kalabalıktan jandarma aldı; adliyeye sevk edilen şüpheli adli kontrolle serbest kaldı.
KAHRAMANMARAŞ'ın Çağlayancerit ilçesinde özel gereksinimli Mehmet Gökburun (19), bir sürücünün tekme tokat saldırısına uğradı. Güvenlik kamerasına yansıyan olayın ardından gözaltına alınan sürücü, adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.
OYUNCAK ARABASIYLA YÜRÜRKEN SALDIRIYA UĞRADI
Olay, İstiklal Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde meydana geldi. İlçede 'Mamoş' olarak bilinen Mehmet Gökburun, oyuncak arabasını iple çekerek yolda giderken bir sürücü durdu. Aracından inen sürücü, yolun ortasından gittiğini öne sürdüğü Gökburun'u tekme tokat dövdü.
JANDARMA KALABALIĞIN ELİNDEN ALDI
Bir iş yerinin güvenlik kamerasına da yansıyan olayı görenler, sürücüye tepki gösterdi. Bu sırada olay yerinden geçen jandarma, sürücüyü vatandaşların elinden alarak polise teslim etti. Adliyeye sevk edilen sürücü, adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.
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