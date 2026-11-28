Netflix dizisi Rise of Empires: Ottoman'da Fatih Sultan Mehmed'i canlandıran Cem Yiğit Üzümoğlu, Kazım Koyuncu'ya hayat verdiği "Kazım: Yarım Kalan" filmi için aylar süren bir hazırlıktan geçti. Oyuncu, sıkı bir diyet ve kondisyon programıyla tam 19 kilo verdi.

Üzümoğlu'nun dönüşümü kilo vermekle sınırlı kalmadı. Kazım Koyuncu'nun kendine özgü gülüşünü ve ağız yapısını yakalayabilmek için oyuncuya, filmde canlandırdığı farklı yaş dönemlerine göre tasarlanan 10 ayrı özel diş hazırlandı.

MAKYAJ BAZI GÜNLER DÖRT SAATİ AŞTI

Milliyet'in aktardığına göre sanatçının farklı yıllardaki yüz hatlarını ve saç yapısını perdeye taşımak için yapılan saç ve özel plastik makyaj uygulamaları, bazı set günlerinde dört saatten uzun sürdü. Üzümoğlu, gitar ve sahne duruşu çalışmalarını da Kazım Koyuncu'nun üniversite yıllarından arkadaşı olan ve ona gitar dersi vermiş olan Deniz Bayrak ile yürüttü.

FİLM 1 OCAK'TA VİZYONDA

Ödüllü yönetmen Özcan Alper'in çektiği film, Karadeniz ve Laz ezgilerini rock müzikle buluşturan Kazım Koyuncu'nun yaşamından esinleniyor. İstanbul, Artvin ve Rize'de çekilen filmin 8 haftalık çekimleri ekim ayında tamamlanmıştı. Fragmanın yayınlanmasının ardından oyuncunun karaktere dönüşümü merak konusu oldu. Film 1 Ocak'ta sinemalarda izleyiciyle buluşacak.

Filmin kadrosunda Üzümoğlu'nun yanı sıra Şifanur Gül, Serra Arıtürk, Aslıhan Kapanşahin, Ayça Bingöl, Fikret Kuşkan, Taner Birsel ve Şevval Sam da yer alıyor.

ALTIN PORTAKAL'DA ÖDÜLE LAYIK GÖRÜLMÜŞTÜ

1994 doğumlu Üzümoğlu, Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı oyunculuk bölümünden mezun oldu. Televizyondaki ilk rolünü 2017'de Kanal D'de yayımlanan Adı Efsane dizisinde üstlenen oyuncu, ardından Netflix'in ilk Türk dizisi Hakan: Muhafız'da rol aldı. Üzümoğlu, bu yıl 63. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin Genç Başarı Ödülü'ne layık görülmüştü.

Kazım Koyuncu, 25 Haziran 2005'te 33 yaşında kanser nedeniyle hayatını kaybetmişti.