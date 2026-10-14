Galatasaray anlaştı: Markoishvili geri dönüyor

Galatasaray anlaştı: Markoishvili geri dönüyorGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Galatasaray MCT Technic Erkek Basketbol Takımı, İtalyan başantrenör Gianmarco Pozzecco ile yollarını ayırdıktan sonra yeni teknik patronunu bulmak için harekete geçti. Listesinin ilk sırasında yer alan eski yıldız oyuncu Manuchar Markoishvili'nin başantrenörlük görevi için anlaşma sağlandı.
Galatasaray MCT Technic Erkek Basketbol Takımı'nda sıcak saatler yaşanıyor. Sarı-kırmızılılar, İtalyan başantrenör Gianmarco Pozzecco ile yollarını ayırma kararı almasının ardından yeni teknik patronunu bulmak için harekete geçti.
ESKİ YILDIZ, KOÇ OLARAK GERİ DÖNÜYOR
Yönetimin, başantrenörlük görevi için listesinin ilk sırasına aldığı ve anlaşma sağladığı isim Manuchar Markoishvili oldu. Daha önce sarı-kırmızılı formayı oyuncu olarak başarıyla terleten Gürcü çalıştırıcının, bu kez başantrenör sıfatıyla Galatasaray'a geri dönmeye hazırlandığı aktarıldı.
MONACO EKİBİ DE LİSTE BAŞINDA
Galatasaray yönetiminin yalnızca Markoishvili ile yetinmeyip, başarılı antrenörün Monaco'da birlikte görev yaptığı tüm teknik ekibi de kadrosuna dahil etmeyi planladığı öğrenildi.
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