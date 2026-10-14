Sarıyer’de sel sularının ortasında kaldı, canını cam pencereye tırmanarak kurtardı

Sarıyer’de sel sularının ortasında kaldı, canını cam pencereye tırmanarak kurtardıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İstanbul'da etkili olan şiddetli sağanak yağış, Sarıyer'in Ayazağa Mahallesi'nde korku dolu anlara sahne oldu. Sel sularının park halindeki araçları sürüklediği sırada akıntının ortasında kalan bir vatandaş, canını kurtarmak için bir binanın penceresine tırmandı. Yaşanan tehlikeli anlar cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülendi.
İstanbul'da sabah saatlerinde başlayan ve akşama doğru şiddetini artıran yağış, Sarıyer'de su baskınlarına yol açtı. Ayazağa Mahallesi'nde cadde ve sokaklar sel sularıyla dolarken park halindeki otomobiller akıntıya kapıldı.
CANINI PENCEREYE TIRMANARAK KURTARDI
Sokakta biriken suların araçları sürüklediği sırada bölgede bulunan bir vatandaş da tehlikeyle karşı karşıya kaldı.
Hem sel sularından hem de akıntıyla sürüklenen otomobillerden uzaklaşmaya çalışan vatandaş, yakındaki bir binanın penceresine tırmanarak kendisini güvenli bir noktaya çekmeyi başardı.
O ANLAR KAMERADA
Vatandaşın pencereden tutunarak kurtulduğu ve otomobillerin sel sularına kapıldığı anlar, çevredekiler tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.
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