Sarıyer’de sel sularının ortasında kaldı, canını cam pencereye tırmanarak kurtardı

İstanbul'da sabah saatlerinde başlayan ve akşama doğru şiddetini artıran yağış, Sarıyer'de su baskınlarına yol açtı. Ayazağa Mahallesi'nde cadde ve sokaklar sel sularıyla dolarken park halindeki otomobiller akıntıya kapıldı.

CANINI PENCEREYE TIRMANARAK KURTARDI

Sokakta biriken suların araçları sürüklediği sırada bölgede bulunan bir vatandaş da tehlikeyle karşı karşıya kaldı.

Hem sel sularından hem de akıntıyla sürüklenen otomobillerden uzaklaşmaya çalışan vatandaş, yakındaki bir binanın penceresine tırmanarak kendisini güvenli bir noktaya çekmeyi başardı.

O ANLAR KAMERADA

Vatandaşın pencereden tutunarak kurtulduğu ve otomobillerin sel sularına kapıldığı anlar, çevredekiler tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.