Kuzey Marmara Otoyolu'nda sular yollara taştı, trafik felç oldu

İstanbul’da sabah saatlerinden bu yana etkisini aralıksız sürdüren kuvvetli sağanak yağış, kentin genelinde hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Hem Anadolu hem de Avrupa Yakası’nın pek çok noktasında şiddetli yağmur nedeniyle yollar adeta sular altında kalırken, ana arterlerde trafik yer yer durma noktasına geldi.

KUZEY MARMARA OTOYOLU’NDA BİRİKEN SULAR YOLA TAŞTI

Yağışın en fazla olumsuzluk yarattığı alanlardan biri de Kuzey Marmara Otoyolu Riva istikameti oldu. Bölgedeki yüksek yamaçlarda biriken suların aniden yola doğru taşması ve beraberinde sürüklediği çamur ile taş birikintileri, ulaşımı adeta felç etti. Yamaçlardan akan suların şelaleyi andırdığı otoyolda, sürücüler ilerlemekte büyük zorluk yaşadı.

TRAFİK KİLİTLENDİ, EKİPLER SAHADA SEFERBER OLDU

Biriken suların yola taşması nedeniyle kilitlenen trafikte araçların santim santim ilerlediği anlar cep telefonu kameralarına saniye saniye yansıdı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen karayolları ve belediye ekipleri, olumsuz hava koşullarına rağmen fosforlu yelekleriyle sahaya inerek taşan suları tahliye etmek ve birikintileri temizlemek için yoğun bir çalışma başlattı.