Meteoroloji Hatay kıyılarında yarın fırtına bekliyor, ulaşımda aksama uyarısı verdiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Hatay kıyılarında yarın ilk saatlerden itibaren doğu ve kuzeydoğudan fırtına beklendiğini duyurdu. Fırtınanın öğle saatlerinden sonra etkisini yitireceği belirtilirken ulaşımda aksama riskine karşı dikkatli olunması istendi.
Doğu Akdeniz'in doğusu için fırtına uyarısında bulunuldu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Hatay kıyılarında rüzgarın, yarın ilk saatlerden itibaren doğu ve kuzeydoğudan fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.
Fırtınanın aynı gün öğle saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor.
Ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı dikkatli olunması gerekiyor.
Kaynak: AA
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