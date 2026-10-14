Eleştirilerin hedefindeki Leroy Sane sessizliğini bozdu! Taraftara mesajı var

Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Barcelona'ya 4-1 mağlup olduğu karşılaşmanın ardından Leroy Sane'nin performansı tartışma konusu oldu. Eleştirilerin odağındaki Alman futbolcu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla sarı-kırmızılı taraftarlara seslendi.

SANE ELEŞTİRİLERE CEVAP VERDİ

Barcelona karşılaşmasının ardından eleştirilen Leroy Sane, yeniden en iyi performansına ulaşmak için çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti.

Alman yıldız, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"İyi zamanlarda da zor zamanlarda da birbirimizin yanındayız. Tekrar en iyi formuma ulaşmak ve hak ettiğiniz performansı sergilemek için her gün çok çalışıyorum."

"BİRLİKTE BU ZORLUĞU AŞACAĞIZ"

Taraftarların desteğine teşekkür eden Sane, açıklamasının devamında "Dün ve ilk günden bu yana verdiğiniz destek için teşekkür ederim. Birlikte bu zorluğu aşacağız" sözlerine yer verdi.

BU SEZON SKOR KATKISI YOK

Galatasaray formasıyla bu sezon 9 karşılaşmada süre alan Leroy Sane, henüz gol veya asist katkısı sağlayamadı. Alman futbolcunun Barcelona maçının ardından yaptığı paylaşım, performansına yönelik eleştirilerin sürdüğü dönemde geldi.