UEFA Gençlik Ligi'nde Fenerbahçe, Aston Villa'ya mağlup - Son Dakika
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UEFA Gençlik Ligi'nde Fenerbahçe, Aston Villa'ya mağlup

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UEFA Gençlik Ligi\'nde Fenerbahçe, Aston Villa\'ya mağlup
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UEFA Gençlik Ligi'nde Fenerbahçe U19, Aston Villa U19'a 2-1 mağlup oldu.

UEFA Gençlik Ligi'nin 2. haftasında İngiltere temsilcisi Aston Villa U19 ile Fenerbahçe U19 karşı karşıya geldi. İngiltere'de oynanan mücadeleyi Aston Villa U19, 2-1 kazandı.

FENERBAHÇE'NİN GOLÜ YETMEDİ

Aston Villa'ya galibiyeti getiren golleri 22. dakikada Daniel Adediran, 68. dakikada Erinoluwa Orebowale kaydetti. Fenerbahçe'nin tek golü 79. dakikada Emin Eren Sayar'dan geldi. 

İKİ MAÇTA PUANLA TANIŞAMADI

Bu sonuçla birlikte Aston Villa U19, UEFA Gençlik Ligi'nde ilk galibiyetini alarak 3 puana ulaştı. İlk iki maçını kaybeden Fenerbahçe U19 ise henüz puanla tanışamadı. 

UEFA Şampiyonlar LigiFenerbahçeGençlikFutbolSporSon Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Güray Dilli Güray Dilli:
    Bir gün de sevindirin be... 1 0 Yanıtla
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