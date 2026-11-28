Hande Ataizi, yıllardır koruduğu formunun ardındaki beslenme ve spor alışkanlıklarını anlattı. Ünlü oyuncunun tatlıya olan düşkünlüğüne ilişkin sözleri de dikkat çekti.

15 YAŞINDAN BERİ SPOR YAPIYOR

Hande Ataizi, sporla henüz 15 yaşındayken tanıştığını ve o dönemden bu yana düzenli olarak spor salonuna gittiğini belirtti. Hareketli yaşamı yalnızca spor salonuyla sınırlı tutmadığını anlatan Ataizi, günlük hayatında asansör kullanmak yerine yürümeyi tercih ettiğini, sık sık metroya bindiğini ve telefonla konuşurken bile ayakta durmaya özen gösterdiğini söyledi.

PİZZA, MAKARNA VE TATLIDAN VAZGEÇMİYOR

Katı kurallara dayanan diyetlere karşı olduğunu belirten 53 yaşındaki Hande Ataizi, metabolizmasının hızlı çalıştığını ve porsiyon kontrolü yaparak beslendiğini ifade etti. Sevdiği yiyeceklerden vazgeçmediğini anlatan oyuncu, şu ifadeleri kullandı: "Bir pizza yemedikten sonra, bir makarna yemedikten sonra, keyfince tatlı yemedikten sonra ne yapayım ben öyle hayatı?" Tatlıya olan düşkünlüğünü de gizlemeyen Ataizi, geçtiğimiz günlerde Kemalpaşa tatlısıyla helvayı karıştırarak yediğini söyledi.

KAHVALTI SOFRASINDA BAKIN NELER VAR

Spor yapacağı günlerde besleyici bir kahvaltıyla güne başladığını belirten Ataizi, kahvaltı sofrasında yumurta, granola, tahin, pekmez, ceviz, keten tohumu ve avokadoya yer verdiğini anlattı. Vaktinin kısıtlı olduğu günlerde ise muz, ceviz ve tahin-pekmez tükettiğini belirten oyuncu, beslenme düzeninde karbonhidratlara da yer verdiğini söyledi. Ataizi, özellikle yoğun bacak antrenmanı yaptığı günlerde tavuk ve kırmızı etin yanında pilav tükettiğini ifade etti.

HAFTADA DÖRT GÜN AĞIRLIK ÇALIŞIYOR

Spor programında ağırlık antrenmanlarına öncelik veren Hande Ataizi, haftanın iki günü alt vücut, iki günü ise üst vücut çalıştığını açıkladı. Kardiyo egzersizlerini 15-20 dakika ile sınırlı tuttuğunu belirten oyuncu, eliptik bisiklet, kondisyon bisikleti ve açık hava koşularını tercih ettiğini söyledi. Ataizi, fırsat buldukça parklarda ve ormanlık alanlarda tempolu yürüyüşler yaptığını da anlattı.

KULLANDIĞI TAKVİYELERİ DE AÇIKLADI

Beslenme ve egzersiz alışkanlıklarının yanı sıra kullandığı takviyelerden de bahseden Ataizi, zaman zaman protein tozu tükettiğini belirtti. Ünlü oyuncu, düzenli olarak magnezyum, omega-3, kolajen ve D vitamini takviyeleri kullandığını söyledi.