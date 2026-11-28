Fenerbahçe yeni stadyum projesine ilişkin ortaya atılan iddialara yanıt verdi. Sarı-lacivertli kulüp, Maltepe'de yapılması gündeme getirilen statla ilgili mevcut duruma açıklık getirdi.

KULÜBE ULAŞAN HERHANGİ BİR TEKLİF YOK

Fenerbahçe, Maltepe'de yapılması gündeme getirilen stadyum projesi hakkında resmi açıklama yaptı. Sarı-lacivertli kulüp, söz konusu projeyle ilgili yetkili merciler tarafından kendilerine herhangi bir teklif iletilmediğini bildirdi. Açıklamada, stadyum projesine ilişkin görüşmelerin yalnızca geçmiş dönem yönetimleri tarafından gerçekleştirildiği belirtildi. Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Maltepe'de yapılması gündeme getirilen stadyum projesine ilişkin yetkili merciler tarafından kulübümüze iletilmiş herhangi bir teklif bulunmamaktadır. İlgili projeyle yalnızca geçmiş dönem yönetimlerimizin yetkili mercilerle gerçekleştirdiği görüşmeler söz konusudur."

KONGRE İDDİALARINI YALANLADI

Yeni stadyum projesinin kongreye taşınacağı yönündeki iddialara da yanıt veren Fenerbahçe, mevcut yönetimin gündeminde böyle bir hazırlık bulunmadığını açıkladı. Konuyla ilgili herhangi bir kongre planlamasının olmadığını vurgulayan sarı-lacivertli kulüp, açıklamasını şöyle sürdürdü: "Bu çerçevede, Yönetim Kurulumuzun gündeminde konuyla ilgili herhangi bir kongre planlaması bulunmamaktadır. Bu yönde kamuoyuna yansıyan haber ve iddialar gerçeği yansıtmamaktadır. Kaldı ki söz konusu projenin kongremizin gündemine taşınabilecek somut bir teklife dönüşmesi halinde Yönetim Kurulumuz görüşünü açık ve net bir şekilde ortaya koyacaktır. Nihai karar ise her zaman olduğu gibi değerli kongremizin iradesine ait olacaktır."