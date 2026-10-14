Tanınmamak için kar maskesi taktı ama işe yaramadı! Fenerbahçe maçında sürpriz

Bunlarda az bucuk ünlendi mi para sahibi oldu mu, utanmadan kar maskesi takiyor, birak sana hayran olanlar yakin gelsin...

Salim KARAKAYA:

kullanıcı adından dolayı sana bir şey demiyorum. parayı bulup şımarsaydı taraftarın arasında değil gider locada izlerdi. bilgi sahibi olmadan fikir sahibi olma. ayrıca o oyuncuyu ne kadar tanıyorsun da ünlendi diye utanmadan maske takıyorsun diyorsun. eminim Fenerbahçe li bile değilsindir….