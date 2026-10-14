Tanınmamak için kar maskesi taktı ama işe yaramadı! Fenerbahçe maçında sürpriz

Tanınmamak için kar maskesi taktı ama işe yaramadı! Fenerbahçe maçında sürprizGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Bright Osayi Samuel, sarı-lacivertlilerin UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 2. haftasında Aston Villa ile oynayacağı karşılaşmayı takip etmek üzere stadyuma geldi. Osayi Samuel, tanınmamak için kar maskesi taksa da bu çabası sonuç vermedi. Fenerbahçe taraftarı, Nijeryalı oyuncuya yoğun sevgi gösterisinde bulundu.
UEFA Şampiyonlar Ligi’nin 2. haftasında Aston Villa deplasmanına konuk olacak olan Fenerbahçe'de, taraftarlarından arasından sürpriz bir isim çıktı. Sarı-lacivertlilerin eski futbolcusu Bright Osayi-Samuel, zorlu mücadelede eski takımını yalnız bırakmadı.
KAR MASKESİ TANINMAMASINA ENGEL OLAMADI
Dev karşılaşmayı tribünden takip etmek için stadyuma gelen Nijeryalı futbolcu, dikkat çekmemek ve tanınmamak adına yüzünü kar maskesiyle kapatmaya çalıştı. Ancak sarı-lacivertli taraftarların keskin gözlerinden kaçamayan Osayi-Samuel, kısa sürede fark edildi.
TARAFTARDAN YOĞUN SEVGİ GÖSTERİSİ
Eski futbolcularını karşılarında gören Fenerbahçeli sevdalıları, Nijeryalı yıldıza büyük ilgi gösterdi. Coşkulu tezahüratlarla sevgi gösterisinde bulunan taraftarlarla samimi anlar yaşayan Osayi-Samuel'in bu anları anbean olarak kaydedildi.
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