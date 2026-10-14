Tanınmamak için kar maskesi taktı ama işe yaramadı! Fenerbahçe maçında sürpriz - Son Dakika
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Tanınmamak için kar maskesi taktı ama işe yaramadı! Fenerbahçe maçında sürpriz

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Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Bright Osayi Samuel, sarı-lacivertlilerin UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 2. haftasında Aston Villa ile oynayacağı karşılaşmayı takip etmek üzere stadyuma geldi. Osayi Samuel, tanınmamak için kar maskesi taksa da bu çabası sonuç vermedi. Fenerbahçe taraftarı, Nijeryalı oyuncuya yoğun sevgi gösterisinde bulundu.

UEFA Şampiyonlar Ligi’nin 2. haftasında Aston Villa deplasmanına konuk olacak olan Fenerbahçe'de, taraftarlarından arasından sürpriz bir isim çıktı. Sarı-lacivertlilerin eski futbolcusu Bright Osayi-Samuel, zorlu mücadelede eski takımını yalnız bırakmadı.

KAR MASKESİ TANINMAMASINA ENGEL OLAMADI

Dev karşılaşmayı tribünden takip etmek için stadyuma gelen Nijeryalı futbolcu, dikkat çekmemek ve tanınmamak adına yüzünü kar maskesiyle kapatmaya çalıştı. Ancak sarı-lacivertli taraftarların keskin gözlerinden kaçamayan Osayi-Samuel, kısa sürede fark edildi.

TARAFTARDAN YOĞUN SEVGİ GÖSTERİSİ

Eski futbolcularını karşılarında gören Fenerbahçeli sevdalıları, Nijeryalı yıldıza büyük ilgi gösterdi. Coşkulu tezahüratlarla sevgi gösterisinde bulunan taraftarlarla samimi anlar yaşayan Osayi-Samuel'in bu anları anbean olarak kaydedildi. 

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    Yorumlar (4)

  • Alkurt Asena Alkurt Asena:
    Bunlarda az bucuk ünlendi mi para sahibi oldu mu, utanmadan kar maskesi takiyor, birak sana hayran olanlar yakin gelsin... 1 3 Yanıtla
    Y. Selim Y. Selim:
    noldu yediremedin mi 1 1
    Salim KARAKAYA Salim KARAKAYA:
    kullanıcı adından dolayı sana bir şey demiyorum. parayı bulup şımarsaydı taraftarın arasında değil gider locada izlerdi. bilgi sahibi olmadan fikir sahibi olma. ayrıca o oyuncuyu ne kadar tanıyorsun da ünlendi diye utanmadan maske takıyorsun diyorsun. eminim Fenerbahçe li bile değilsindir…. 0 0
  • İlhami Çelenk İlhami Çelenk:
    Rıdvan Aksu parayı nereden bulmuş deplasmanlara Avrupalara gidiyor ?? Kim bunun sponsoru bu trolün 0 0 Yanıtla
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