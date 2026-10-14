Fatih'te su birikintisine basan 14 yaşındaki çocuk akıma kapılarak hayatını kaybetti.

İstanbul'da saatlerdir devam eden sağanak yağışın ardından 14 yaşındaki M.I. hayatını kaybettiği acı olay yaşandı. Fatih'te su birikintisine basan çocuk elektrik akımına kapıldı.

14 YAŞINDAKİ ÇOCUK SU BİRİKİNTİSİNE BASTIĞI ANDA AKIMA KAPILDI

İstanbul'da gün boyunca etkisini sürdüren şiddetli sağanak yağış, kentte hayatı olumsuz etkilerken Fatih ilçesinden kahreden haber geldi. Balat Mahallesi'ndeki Çukurbostan Parkı'nda bulunan 14 yaşındaki M.I., su birikintisine bastığı anda elektrik akımına kapıldı. Çocuğun elektrik akımına kapılmasının ardından sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi. Bilincini kaybeden çocuk, sağlık görevlilerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

DOKTORLARIN TÜM MÜDAHALELERİNE RAĞMEN KURTARILAMADI

Hastaneye bilinci kapalı halde getirilen 14 yaşındaki çocuğun hayata döndürülmesi için doktorlar müdahalede bulundu. Ancak çocuk yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Saatlerdir sağanak yağışın etkisi altında bulunan İstanbul'da yaşanan bu olay, sel felaketinin en acı gelişmesi oldu.

İSTANBUL VALİLİĞİ ACI HABERİ DUYURDU

İstanbul Valiliği, çocuğun hayatını kaybetmesinin ardından olayın meydana gelişine ilişkin resmi açıklama yaptı. Valilik açıklamasında şu ifadeler yer aldı: "Fatih ilçesi Balat Mahallesi Çukurbostan Parkı’nda meydana gelen olayda 14 yaşındaki M.I. isimli çocuk, su birikintisine bastığı anda elektrik akımına kapılmıştır. Bilinci kapalı olarak hastaneye kaldırılan çocuk, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetmiştir. Olayla ilgili soruşturma başlatılmıştır."