Azerbaycanlı oyuncu Nesrin Cavadzade başörtüsü yasağında tarafını belli etti

YILMAZ UGURLU:

Bir kadının sadece eşinin karşısına çıkabileceği kıyafet ile dünyanın önüne geçen birinin yasağı desteklemesi normal.

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Heisenberg: ulan desteklese eleştirirsin desteklemese eleştirirsin. 8 17

Demir Demir: Ulan, Heisenberg okuduğunu anlamamışsın bak o işler öyle olmazzzz... 11 4

sade vatandaş: herkes istediği gibi giyinebilmeli İranda olanlara sesiz kalanlar Azerbeycanda olanlara ses çıkaramaz çünki onlar için zgürlük hikaye niye iranda baskı tehdit şiddet gören kadınlar için eses çıkarmıyorsunuz çünki istedikleri oranında iran olması zaten size ne iki ülke bu yüzden birbirine yok yere hasım oldu 3 3