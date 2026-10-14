Azerbaycanlı oyuncu Nesrin Cavadzade başörtüsü yasağında tarafını belli etti - Son Dakika
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Azerbaycanlı oyuncu Nesrin Cavadzade başörtüsü yasağında tarafını belli etti

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Azerbaycan'da başörtüsü tartışmaları sürerken oyuncu Nesrin Cavadzade yasağa destek verdi. Türk millî kimliğini ve değerlerini vurgulayan Cavadzade, paylaşımına ateş, Azerbaycan bayrağı ve kalp emojisi koydu.

Azerbaycan'da bazı okullarda başörtülü öğrencilerin derslere alınmamasıyla başlayan tartışmalar sürerken, Azerbaycanlı oyuncu Nesrin Cavadzade'nin sosyal medya üzerinden yaptığı yorum dikkat çekti.

"TÜRKİ DEĞERLERİMİZİN ÖNÜNE KİMSE GEÇEMEZ"

Azerbaycan tarafından yapılan, "Devletimiz, Türk milli kimliğimize kastederek Arap-Fars değerleri katmaya yönelik her türlü girişimin önüne geçecektir. Bizim kendi milli değerlerimiz var. Türki değerlerimizin önüne kimse geçemez." açıklamasına yorum yapan oyuncu Nesrin Cavadzade, yasak kararına destek verdi.

ÜÇ EMOJİYLE YASAĞA DESTEK VERDİ

Azerbaycan asıllı oyuncu Nesrin Cavadzade ise söz konusu paylaşımın altına ateş, Azerbaycan bayrağı ve kırmızı kalp emojileri bıraktı.

Azerbaycanlı oyuncu Nesrin Cavadzade başörtüsü yasağında tarafını belli etti
Azerbaycanlı oyuncu Nesrin Cavadzade başörtüsü yasağında tarafını belli etti
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Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (19)

  • YILMAZ UGURLU YILMAZ UGURLU:
    Bir kadının sadece eşinin karşısına çıkabileceği kıyafet ile dünyanın önüne geçen birinin yasağı desteklemesi normal. 35 13 Yanıtla
    Heisenberg Heisenberg:
    ulan desteklese eleştirirsin desteklemese eleştirirsin. 8 17
    Demir Demir Demir Demir:
    Ulan, Heisenberg okuduğunu anlamamışsın bak o işler öyle olmazzzz... 11 4
    sade vatandaş sade vatandaş:
    herkes istediği gibi giyinebilmeli İranda olanlara sesiz kalanlar Azerbeycanda olanlara ses çıkaramaz çünki onlar için zgürlük hikaye niye iranda baskı tehdit şiddet gören kadınlar için eses çıkarmıyorsunuz çünki istedikleri oranında iran olması zaten size ne iki ülke bu yüzden birbirine yok yere hasım oldu 3 3
    Süper Çocuk Süper Çocuk:
    Sadev vatandaş denen zirtaboz, İran sizin gibi batı taklitçisi olmak istemiyor. Batıyı taklit edeceğim diye aslından uzaklaşıp maymuna dönmüş insanları görünce korkuyor haklı olarak. Müslümanım diyen bir devlet, halkını korumakla yükümlüdür. Bu iş Aliyev'in başını yiyecek demedi demeyin. 0 0
  • Zeki Anti Zeki Anti:
    Katranı kaynatmakla olur mu şeker cinsini .. cinsine çekermiş.. 16 9 Yanıtla
    Seko Seko Seko Seko:
    Aliyevi çok seviyorsan turkiyede ne işin var 0 0
  • doganyasar070 doganyasar070:
    Sen zaten belli idin 12 8 Yanıtla
  • Mevlüt Deniz Mevlüt Deniz:
    Ülkene defol git,Türkiye cumhuriyetinin kadın kahramanların,tamamına yakını başı örtülüdür.Şerife bacı,kara fatmalar var. 5 6 Yanıtla
  • alparslan7692 alparslan7692:
    BAŞÖRTÜSÜNÜ YASAKLAYAN İSRAİL E HİZMET EDİYOR KENDİ HALİNDE KIZLARIN KİME NE ZARARI VAR GÜCÜNÜZ VAR İSE UCUBELİĞİ YASAKLAYIN AĞIR MAKYAJ SARI VEYA ABUK SUBUK RENKLERİ TAYTI ÖRDEK DUDAĞI KENDİNE EZİYET EDENLER BELKİ BU ŞEKİLDE VAZ GEÇER 4 2 Yanıtla
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SON DAKİKA: Azerbaycanlı oyuncu Nesrin Cavadzade başörtüsü yasağında tarafını belli etti - Son Dakika
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