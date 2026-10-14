Tarık Akan\'ın üç çocuğu doğum günü etkinliğinde bir araya geldi

Tarık Akan'ın çocukları, usta oyuncunun anısına düzenlenen etkinlikte yıllar sonra aynı karede buluştu. Özellikle iki oğlunun değişimi dikkat çekerken, kardeşlerin babalarına olan benzerliği de öne çıktı.

TARIK AKAN'IN ÇOCUKLARI YILLAR SONRA AYNI KAREDE

Türk sinemasının unutulmaz isimlerinden Tarık Akan, 16 Eylül 2016'da hayatını kaybetmesine rağmen filmleri ve canlandırdığı karakterlerle hafızalardaki yerini koruyor. Yeşilçam'ın yakışıklı jönlerinden biri olarak tanınan usta oyuncunun özel hayatı ve ailesi de sevenleri tarafından merak ediliyor. Tarık Akan'ın oğulları Barış Zeki ve Yaşar Özgür ile kızı Özlem, babaları için düzenlenen doğum günü etkinliğinde bir araya geldi. Üç kardeş, babalarının fotoğraflarının önünde yan yana poz verdi. Etkinlikten görüntülerle birlikte kardeşlerin çocukluk yıllarına ait bir aile fotoğrafı da yayımlandı.

OĞULLARININ SON HALİ DİKKAT ÇEKTİ

Yıllar önce babalarıyla birlikte görüntülenen Barış Zeki ve Yaşar Özgür'ün bugünkü halleri, eski aile fotoğraflarıyla karşılaştırıldığında dikkat çekici bir değişimi ortaya koydu. İki kardeşin saçlarına düşen kırlar ve değişen tarzları, aradan geçen yılları gözler önüne serdi. Bununla birlikte Tarık Akan'dan miras kalan yüz hatları da dikkatlerden kaçmadı. Özellikle iki oğlunun babalarına olan benzerliği, eski ve yeni fotoğraflarda belirgin şekilde görüldü.

BÜYÜK OĞLU BABASIYLA AYNI FİLMDE ROL ALMIŞTI

Tarık Akan'ın büyük oğlu Barış Zeki Akan, sinemaseverlerin yabancı olmadığı bir isim. Barış Zeki, babası Tarık Akan ile birlikte "Deli Deli Olma" filminde rol almıştı.