Beyoğlu’nda sel dehşeti! Kadın metrelerce sürüklendi, imdadına vatandaşlar yetişti

İstanbul’da etkili olan sağanak yağış, sokakları sel sularına teslim etti. Beyoğlu’nda yolda oluşan güçlü akıntıya kapılan bir kadın metrelerce sürüklenirken, çevredeki vatandaşlar ve esnaf kadını kurtarmak için seferber oldu.

İstanbul’da etkisini artıran sağanak yağış, kent genelinde hayatı olumsuz etkiledi. Yağışın ardından sokaklarda biriken sel suları tehlikeli anlara neden oldu. Beyoğlu’nda yaşanan olayda, akıntıya kapılan bir kadın suyun etkisiyle metrelerce sürüklendi.

VATANDAŞLAR VE ESNAF SEFERBER OLDU

Sel sularının içinde sürüklenen kadını gören çevredeki vatandaşlar ve esnaf hemen harekete geçti. Kadına ulaşmak için müdahalede bulunan vatandaşlar, yoğun çaba sonucunda kadını akıntıdan çıkararak kurtardı.

SAĞANAK KENTTE HAYATI OLUMSUZ ETKİLEDİ

İstanbul’da etkili olan sağanak nedeniyle yollarda su birikintileri ve güçlü akıntılar oluştu. Yaşanan olay, sel sularının oluşturduğu tehlikeyi bir kez daha gözler önüne serdi.