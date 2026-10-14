Beyoğlu’nda sel dehşeti! Kadın metrelerce sürüklendi, imdadına vatandaşlar yetişti - Son Dakika
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Beyoğlu’nda sel dehşeti! Kadın metrelerce sürüklendi, imdadına vatandaşlar yetişti

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İstanbul’da etkili olan sağanak yağışın yol açtığı sel, Beyoğlu’nda korku dolu anlara sahne oldu. Sokakta oluşan şiddetli su akıntısına kapılan bir kadın, çevredeki vatandaşların gözleri önünde metrelerce sürüklendi. Kadını fark eden esnaf ve vatandaşlar, tehlikeyi göze alarak müdahale etti ve talihsiz kadını son anda kurtardı.

İstanbul’da etkili olan sağanak yağış, sokakları sel sularına teslim etti. Beyoğlu’nda yolda oluşan güçlü akıntıya kapılan bir kadın metrelerce sürüklenirken, çevredeki vatandaşlar ve esnaf kadını kurtarmak için seferber oldu.

İstanbul’da etkisini artıran sağanak yağış, kent genelinde hayatı olumsuz etkiledi. Yağışın ardından sokaklarda biriken sel suları tehlikeli anlara neden oldu. Beyoğlu’nda yaşanan olayda, akıntıya kapılan bir kadın suyun etkisiyle metrelerce sürüklendi.

VATANDAŞLAR VE ESNAF SEFERBER OLDU

Sel sularının içinde sürüklenen kadını gören çevredeki vatandaşlar ve esnaf hemen harekete geçti. Kadına ulaşmak için müdahalede bulunan vatandaşlar, yoğun çaba sonucunda kadını akıntıdan çıkararak kurtardı.

SAĞANAK KENTTE HAYATI OLUMSUZ ETKİLEDİ

İstanbul’da etkili olan sağanak nedeniyle yollarda su birikintileri ve güçlü akıntılar oluştu. Yaşanan olay, sel sularının oluşturduğu tehlikeyi bir kez daha gözler önüne serdi.

Sağanak YağmurİstanbulBeyoğluGüncelSon Dakika

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