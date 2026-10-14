Azerbaycan Başmüftüsü, okullardaki başörtüsü yasağını böyle savundu - Son Dakika
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Azerbaycan Başmüftüsü, okullardaki başörtüsü yasağını böyle savundu

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Azerbaycan'da devlet okullarına öğretmenlerin ve öğrencilerin başörtüsüyle girişinin yasaklanmasıyla ilgili bir açıklama yapan Azerbaycan Başmüftüsü Allahşükür Paşazade, "Azerbaycan’da başörtüsü yasaklanmadı. Ben başörtüsünün yasaklandığını hiçbir yerde görmüyorum. Medreseler ve dini eğitim kurumları var; insanlar orada başörtülü şekilde eğitim alabiliyorlar. Ancak devletin eğitim kurumlarında tek tip kıyafetle ilgili alınmış bir karar var" dedi.

Azerbaycan’da 21 Eylül ve 6 Ekim tarihlerinde kabul edilen yeni kıyafet düzenlemelerinin ardından devlet okullarında yaşanan başörtüsü gerilimi tırmanmaya devam ederken, konuya ilişkin en yetkili dini isimden açıklama geldi. Azerbaycan Başmüftüsü Allahşükür Paşazade, kamuoyunda geniş yankı uyandıran yasağa dair değerlendirmelerde bulundu.

"BAŞÖRTÜSÜ OLAYINI ÇOK KARIŞTIRDILAR"

Ülkedeki tartışmalara değinen Allahşükür Paşazade, meselenin çarpıtıldığını savundu. Paşazade açıklamasında, "Başörtüsü olayını çok karıştırdılar. Azerbaycan’da başörtüsü yasaklanmadı. Ben başörtüsünün yasaklandığını hiçbir yerde görmüyorum. Başörtüsü, Allah’ın bize gönderdiği vacip bir husustur. Medreseler ve dini eğitim kurumları var; insanlar orada başörtülü şekilde eğitim alabiliyorlar. Ancak devletin eğitim kurumlarında tek tip kıyafetle ilgili alınmış bir karar var" ifadelerini kullandı.

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AzerbaycanGüncelSon Dakika

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    Yorumlar (17)

  • Erdoğan null Erdoğan null:
    devlet kurumlarında allahın hükmü geçmiyormu cahil 18 7 Yanıtla
    Gaye Işık Gaye Işık:
    Kız çocuğu onlar kadın degiller 6 4
    Tuncay Akdağ Tuncay Akdağ:
    Gaye Işık hanım efendi,orda sadece kız çocuğu değil öğretmenler de var,olayı çarpıtma da üstünüze yok.Ulkemiz yıllarca bu olaydan sıkıntı çekti,ve şu an gayet normal.Ne din elden gitti ne Laiklik nede özgürlüğünüz.Demek neymiş bir sorun olmuyormuş.Hayir ne oldu da birden böyle bir karar aldılar.Birde özgürlük diye bir kavram varsa herkes için olsun o zaman.saygilarimla 0 0
    Kartal Doğan Kartal Doğan:
    Gaye Işık, Hırıstiyan ailelerde de var kız çocukları ve büyüyünce hırıstiyan oluyorlar nedenin merak ettin mi ? 0 0
  • auditor42 auditor42:
    ne tuhaf bir soru elbette yasak başmüftü devletin sözcülüğünü yapmış yazık 10 6 Yanıtla
    Ferudun Ozmen Ferudun Ozmen:
    Sıkıysa sözcülüğünü yapmasın kelle gider yoksa. İsraille iş tutan yaptıklarına sessiz kalan destek olup savunan kuzey Kıbrısı dahi devlet olarak tanımayan dan bize kardeş mardeş ülke olmaz. 5 4
  • SELİM GÜLDOĞAN SELİM GÜLDOĞAN:
    Müftünün adı Allahşükür diye başlıyor. Allah diye isimmi olur. 5 3 Yanıtla
    sade vatandaş sade vatandaş:
    Allaha şükreden demek 1 0
  • Abuzer Yavuz Abuzer Yavuz:
    sen körmüsün 1 3 Yanıtla
  • Mustafa Berktas Mustafa Berktas:
    YER ÜSTÜNDEKİLER ZIVANADAN ÇIKMIŞ , YER ALTINDAKİLER YAPTIKLARINA BİN PİŞMANLAR nasıl bir döneme denk geldi bizim ömrümüz , akıl tutulması fikir anevrizması yalan riya inkar hırsızlık arsızlık hayasızlık NE VERİYEM ABİME .... 2 2 Yanıtla
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