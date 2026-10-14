Azerbaycan Başmüftüsü, okullardaki başörtüsü yasağını böyle savundu

devlet kurumlarında allahın hükmü geçmiyormu cahil

Tuncay Akdağ:

Gaye Işık hanım efendi,orda sadece kız çocuğu değil öğretmenler de var,olayı çarpıtma da üstünüze yok.Ulkemiz yıllarca bu olaydan sıkıntı çekti,ve şu an gayet normal.Ne din elden gitti ne Laiklik nede özgürlüğünüz.Demek neymiş bir sorun olmuyormuş.Hayir ne oldu da birden böyle bir karar aldılar.Birde özgürlük diye bir kavram varsa herkes için olsun o zaman.saygilarimla