Görüntüler öğrenci yurdundan: Hepsi tek bir ağızdan bağırdı - Son Dakika
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Görüntüler öğrenci yurdundan: Hepsi tek bir ağızdan bağırdı

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Elazığ’daki bir KYK yurdunda kalan öğrenciler, Galatasaray’ın UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Barcelona karşısında bulduğu gol sonrası büyük bir sevinç yaşadı. Öğrencileri sevinç çığlıkları ve yaşadıkları mutluluk cep telefonu kamerasına anbean olarak yansıdı.

Elazığ’daki Kredi ve Yurtlar Kurumuna (KYK) bağlı bir yurtta aniden yükselen çığlıklar ve bağrışmalar kısa süreli şaşkınlık yarattı. Olayın arkasındaki gerçek ise sonradan anlaşıldı.

GALATASARAY GOL ATTI, ÖĞRENCİLER ÇILDIRDI

Dev maçı heyecanla takip eden öğrenciler, temsilcimiz Galatasaray’ın ağları sarsmasıyla birlikte adeta kendinden geçti. Yurt binasını inleten coşkulu tezahürat ve sevinç gösterileri, futbol sevgisinin gençler arasındaki gücünü bir kez daha gözler önüne serdi.

KISA SÜREDE DİKKAT ÇEKTİLER

Öğrencilerin o anlarda yaşadığı büyük mutluluk ve unutulmaz anlar cep telefonu kameralarınca kaydedildi. Hızla yayılan görüntüler, futbolseverlerden ve özellikle sarı-kırmızılı taraftarlardan yoğun ilgi gördü.

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UEFA Şampiyonlar LigiKredi Yurtlar KurumuCep TelefonuGalatasarayBarcelonaElazığFutbolSporSon Dakika

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    Yorumlar (2)

  • Murat Ustabasi Murat Ustabasi:
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