Canlı anlatım: Maçta goller üst üste - Son Dakika
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Canlı anlatım: Maçta goller üst üste

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Canlı anlatım: Maçta goller üst üste
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Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcilerimizden Fenerbahçe, İngiltere'de Aston Villa'ya konuk oluyor. Karşılaşmada Aston Villa, 3-0 önde.

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında İngiliz ekibi Aston Villa ile deplasmanda karşı karşıya geliyor.

İLK 11'LER

Aston Villa: Suzuki, Wan-Bissaka, Lindelöf, Torres, Cash, Barkley, Kamara, McGinn, Manzambi, Mbaye, Jackson.

Fenerbahçe: Ederson, Brown, Skriniar, Ake, Semedo, Guendouzi, İrfan Can Kahveci, İsmail Yüksek, Oğuz Aydın, Greenwood, Muriqi.

CANLI ANLATIM:

DEVRE: Aston Villa 3-0 Fenerbahçe

45' İlk yarının sonuna 1 dakika ilave edildi. 

43' İlk yarıda son anlar oynanıyor. 

42' Oğuz Aydın duran topu doğrudan kaleye gönderdi ancak kaleci Zion Suzuki zorlanmadan topu kontrol etti.

41' Temsilcimiz Fenerbahçe santra vuruşuyla yeniden oyuna başladı. Sarı-lacivertliler, yediği golün ardından hızlı bir reaksiyon göstererek farkı azaltmak istiyor.

40' Aston Villa, paslaşarak Fenerbahçe ceza sahasına geldi. Nicolas Jackson köşeye doğru vuruşunu yaptı ve top ağlarla buluştu. Temsilcimiz Fenerbahçe kalesinde bir gol daha gördü.

39' İnanılmaz! Aston Villa durumu 3-0 yaptı. 

38' İrfan Can Kahveci serbest vuruşta topun başına geçti, vuruşunu yaptı ancak meşin yuvarlak auta çıktı. Fenerbahçe bu fırsatı değerlendiremedi.

36' Oğuz Aydın, Brown'ı kaçırdı! Brown yerde kaldı, Fenerbahçe faul bekledi ancak hakem oyunu devam ettirdi.

35' İrfan Can Kahveci'nin pasında Oğuz Aydın sol kanatta kaleciyle karşı karşıya kaldı! Vuruşunu yaptı, top direkten döndü ve auta çıktı. Fenerbahçe çok net bir fırsattan yararlanamadı!

34' Temsilcimiz Fenerbahçe, yediği ikinci golün ardından hızlı bir reaksiyon göstererek farkı azaltmak istiyor. Sarı-lacivertliler, beraberlik umutlarını korumak için yeniden baskı kurmaya çalışıyor.

33' Brown sol kanattan ortasını açtı, ceza sahasında Vedat Muriqi topa hareketlendi ancak meşin yuvarlak savunmadan sekerek kornere çıktı. Fenerbahçe köşe vuruşu kullanacak.

32' Fenerbahçe'nin yaptığı top kaybının ardından Camara ve Nicolas Jackson ile etkili geldi Aston Villa. Jackson'ın vuruşunda top ağlarla buluştu. Temsilcimiz Fenerbahçe, Villa Park'ta iki farklı geriye düştü.

31' Aston Villa'dan bir gol daha geldi. Maalesef skor 2-0 oluyor. 

29' Aston Villa, kendi yarı sahasında paslaşarak oyunun kontrolünü yeniden ele almak istiyor. Temsilcimiz Fenerbahçe ise rakibine baskı yapmaya çalışıyor.

27' Temsilcimiz Fenerbahçe, bu dakikalarda Aston Villa kalesinde baskısını artırıyor. Sarı-lacivertliler, beraberlik golünü bulabilmek için rakip yarı sahada etkili olmaya çalışıyor.

26' İrfan Can Kahveci'nin kullandığı kavisli kornerde Aston Villa savunması topu uzaklaştırdı. Fenerbahçe'nin geliştirdiği atak sonuçsuz kaldı.

25' Oğuz Aydın sol kanattan ceza sahasına girdi ve pasını İrfan Can Kahveci'ye çıkardı. İrfan'ın şutunda savunmaya çarpan top kornere gitti. Fenerbahçe etkili geldi!

24' Greenwood'un pas isteği isabetsiz kaldı ve top Aston Villa'ya geçti. Mbaye topu kontrol etti ancak Skriniar araya girerek meşin yuvarlağı kazandı.

22' Matty Cash sağ kanattan topu içeri çevirdi, İsmail Yüksek araya girerek topu kazandı. Fenerbahçe savunmada tehlikeyi önledi.

20' Temsilcimiz Fenerbahçe, bir an önce beraberlik golünü bulmak istiyor. Sarı-lacivertliler, Aston Villa karşısında skoru eşitlemek için baskısını artırmaya çalışıyor.

19' Oğuz Aydın pasını Greenwood'a aktardı. Greenwood'un şutu kaleci Zion Suzuki için kolay oldu, top Suzuki'de kaldı.

17' Oğuz Aydın savunma arasına harika bir pas gönderdi, Vedat Muriqi topla buluştu! Vedat'ın şutunda kaleci Zion Suzuki son anda gole engel oldu. Fenerbahçe bir kez daha beraberlik golüne çok yaklaştı!

16' Matty Cash sağ kanattan sert bir orta gönderdi. Skriniar araya girerek topu kornere gönderdi. Aston Villa bir kez daha köşe vuruşu kullanacak.

15' İrfan Can Kahveci korneri kullandı, Vedat Muriqi kafa vuruşunu yaptı! Kaleci Zion Suzuki son anda topu kontrol ederek gole izin vermedi. Fenerbahçe beraberlik golüne çok yaklaştı!

14' Temsilcimiz Fenerbahçe, santra vuruşuyla yeniden oyuna başladı. Sarı-lacivertliler, yediği golün ardından hızlı bir reaksiyon göstererek beraberlik golünü bulmak istiyor.

13' Aston Villa'nın kullandığı kornerde ceza sahasında büyük bir karambol yaşandı. Manzambi'nin vuruşunda savunmaya çarpan top ağlarla buluştu. Maalesef temsilcimiz Fenerbahçe geriye düştü.

12' Maalesef golü yedik. Aston Villa'da Manzambi topu ağlara gönderdi, skor 1-0 oldu.

11' Semedo sağ kanattan Muriqi'yi gördü ve pasını gönderdi ancak Aston Villa savunması araya girerek tehlikeyi önledi.

10' Fenerbahçe, rakip yarı sahada paslaşarak etkili olmaya çalışıyor. İrfan Can Kahveci, Oğuz Aydın'a oynadı. Oğuz'un ortaya çevirdiği topun ardından Guendouzi ve İrfan Can paslaşarak oyunu yönlendiriyor.

8' Matty Cash sağ kanattan ortasını açtı, top ters kanada yöneldi. Manzambi'nin vuruşunda Ederson topu kontrol etmeyi başardı.

6' Hakem, İrfan Can Kahveci'nin Ross Barkley'e yaptığı müdahaleyi faul olarak değerlendirdi. Aston Villa serbest vuruş kullanacak.

5' Aston Villa korneri paslaşarak kullandı. Lindelöf kafayı vurdu, McGinn de kafa vuruşuyla tamamlamak istedi ancak top auta çıktı.

4' Temsilcimiz Fenerbahçe, paslaşarak geriden oyun kurmaya ve rakip yarı sahaya yerleşmeye çalışıyor.

3' Matty Cash, McGinn'e pasını göndermek istedi ancak araya giren Ake topu kontrol etti. Meşin yuvarlak auta çıktı.

2' Aston Villa sol kanatta pas yaparak oyun kurmaya çalışıyor. Temsilcimiz Fenerbahçe, rakibine önde baskı yaparak topu kazanmak istiyor.

1' Karşılaşmada ilk düdük çaldı. Temsilcimiz Fenerbahçe'ye sonsuz başarılar dileriz. 

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Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (11)

  • Tunahan Ender Tunahan Ender:
    Aston feneri 5-0 yener 4 1 Yanıtla
    pusatalfa pusatalfa:
    yaklaşıyor. 0 0
  • Atakan Mercan Atakan Mercan:
    Ezikleeeeeer 1 1 Yanıtla
  • turker atılla turker atılla:
    ismail ve genduzzi oyundan alınmalı 1 0 Yanıtla
  • Murat Güler Murat Güler:
    Haklısın Rick TD degil sadece bu takımı geri götürür kahvede okeyine devam etseydi 0 1 Yanıtla
  • Murat Güler Murat Güler:
    Wiking diye 50 milyonluk takım bayerne kök söktürüp berabere kaldi 3 gol attı bizimkiler hikaye sadece bodoglimt diye takımlar neler yapıyor biraz onlari izle İsmail onlar bile senin takımına 5 atar vizyonsuz adam 0 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Canlı anlatım: Maçta goller üst üste - Son Dakika
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