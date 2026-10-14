İstanbul yağmura teslim! Gün boyu devam eden yağışın bilançosu ağır oldu - Son Dakika
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İstanbul yağmura teslim! Gün boyu devam eden yağışın bilançosu ağır oldu

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İstanbul’da gün boyu etkisini sürdüren kuvvetli sağanak, tam bir kabus yaşattı. Cadde ve sokaklar suyla kaplanırken alt geçitler, evler ve iş yerleri sular altında kaldı; bazı noktalarda yollar çöktü, bir okulun istinat duvarı yıkıldı. Megakentte trafik yoğunluğu ile yüzde 90'lara yaklaştı.

İstanbul’da etkili olan sağanak yağış, megakentte hayatı felç etti. Birçok ilçede yollar göle dönerken evleri, iş yerlerini ve alt geçitleri su bastı. Araçlar yollarda mahsur kaldı, trafik yoğunluğu arttı. Esenyurt’ta suya kapılan bir kadın vatandaşların yardımıyla kurtarılırken, Avcılar ve Beykoz’daki olaylarda üç kişi yaralandı. Arnavutköy ve Eyüpsultan’da yol çökmeleri yaşandı. İBB ekipleri, gün boyunca gelen 1.901 ihbara müdahale etti.

İstanbul yağmura teslim! Gün boyu devam eden yağışın bilançosu ağır oldu

YAĞIŞIN BİLANÇOSU AĞIRLAŞTI

İstanbul’da etkili olan ve gün boyunca aralıklarla devam eden kuvvetli sağanak, kentin birçok noktasında olumsuzluklara yol açtı. Cadde ve sokaklarda biriken sular nedeniyle sürücüler ilerlemekte güçlük çekerken, yayalar da karşıdan karşıya geçmekte zorlandı.

İstanbul yağmura teslim! Gün boyu devam eden yağışın bilançosu ağır oldu

Beykoz, Sarıyer, Eyüpsultan, Arnavutköy, Başakşehir, Sultangazi ve Büyükçekmece başta olmak üzere birçok ilçede yoğun yağış görüldü. Ölçümlere göre bazı bölgelerde metrekareye 50 ila 95 kilogram arasında yağış düştü.

İstanbul yağmura teslim! Gün boyu devam eden yağışın bilançosu ağır oldu

ESENYURT’TA KADIN SUYA KAPILDI

Esenyurt’un Hürriyet Mahallesi’nde sağanak nedeniyle suyla dolan yolda bir kadın akıntıya kapıldı. Çevrede bulunan vatandaşlar, suyun içinde sürüklenen kadını kurtarmak için seferber oldu. Kadın, vatandaşların müdahalesiyle sudan çıkarıldı.

Yağış nedeniyle araçlar da su birikintilerinde mahsur kaldı. Haramidere Sanayi Bölgesi’nde bazı iş yerlerini su basarken, Sultangazi Cebeci Mahallesi’nde bir binanın bodrum katına su doldu. Büyükçekmece Hürriyet Mahallesi Gonca Sokak’ta da su baskını yaşandı.

AVCILAR VE BEYKOZ’DA ÜÇ KİŞİ YARALANDI

Avcılar’da yağış nedeniyle kayganlaşan üst geçit merdivenlerinden düşen bir kişi yaralandı. Beykoz’un Çamlıbahçe Mahallesi’nde ise bir evin bahçe duvarının çökmesi sonucu iki kişi yaralandı.

ARNAVUTKÖY VE EYÜPSULTAN’DA YOL ÇÖKTÜ

Arnavutköy’de altyapı çalışması yapılan bir sokakta çökme meydana geldi. Çöken yolda hafif ticari araç mahsur kalırken, belediye ekipleri iş makineleriyle aracı bulunduğu yerden çıkarmak için çalışma yaptı.

Eyüpsultan’da belediye binasının önündeki yolda da çökme yaşandı. Bölgede mahsur kalan servis aracı kurtarılırken, trafik akışı olumsuz etkilendi.

İstanbul yağmura teslim! Gün boyu devam eden yağışın bilançosu ağır oldu

ALT GEÇİTLER VE METRO İSTASYONLARI SUYLA DOLDU

Sultangazi’nin Malkoçoğlu Mahallesi’nde bulunan alt geçit suyla dolunca ulaşıma kapatıldı. Alt geçitte bir araç mahsur kaldı. Şirinevler’de de alt geçitte su birikintileri oluştu.

Hacıosman Metro İstasyonu’nda su baskını yaşanırken, Sarıyer-Çayırbaşı Tüneli’nde biriken su trafik yoğunluğuna yol açtı. Kentin farklı noktalarında sürücüler, suyla kaplanan yollarda ilerlemekte zorlandı.

İstanbul yağmura teslim! Gün boyu devam eden yağışın bilançosu ağır oldu

OKUL BAHÇESİNDE İSTİNAT DUVARI ÇÖKTÜ

Sultangazi’de bir okulun bahçesindeki istinat duvarının bir bölümü çöktü. Gaziosmanpaşa’da çamurla kaplanan sokakta öğrenciler okuldan çıkmakta güçlük çekti.

Büyükçekmece Anadolu Lisesi’nin bahçe girişinde oluşan su birikintisi nedeniyle öğrenciler giriş ve çıkışta zorlandı. Öğrencilerin, biriken suyun üzerinden geçebilmek için bankları yan yana dizdiği görüldü.

Küçükçekmece Atakent’te bir binanın zemin katında su birikmesi nedeniyle elektrikler kesilirken, Kağıthane ve Sultangazi’de de ev ve iş yerleri su baskınlarından etkilendi.

TELEFERİK SEFERLERİ İPTAL EDİLDİ

Olumsuz hava koşulları nedeniyle Maçka-Taşkışla ve Eyüp-Piyer Loti teleferik hatlarında seferler durduruldu. T5 Eminönü-Alibeyköy Tramvay Hattı’nda ise seferler Eminönü ile Eyüpsultan Devlet Hastanesi istasyonları arasında gerçekleştirildi.

TRAFİK YOĞUNLUĞU YÜZDE 89’A ULAŞTI

Sağanak, İstanbul trafiğini de olumsuz etkiledi. Sabah saatlerinde trafik yoğunluğu yüzde 89’a kadar yükseldi. D-100 kara yolunun Haliç Köprüsü, Halıcıoğlu, Edirnekapı ve Cevizlibağ çevresinde trafik ağır ilerledi. TEM Otoyolu’nun Tekstilkent ve Metris Cezaevi mevkilerinde de yoğunluk yaşandı.

İstanbul yağmura teslim! Gün boyu devam eden yağışın bilançosu ağır oldu

Mecidiyeköy, Bahçeşehir, Saadetdere ve Beylikdüzü çevresinde araçlar güçlükle ilerlerken, toplu taşıma duraklarında da yolcu yoğunluğu oluştu.

İBB EKİPLERİNDEN 1.901 İHBARA MÜDAHALE

İBB Afet İşleri ve Risk Yönetimi Dairesi Başkanlığı AKOM’un açıkladığı verilere göre, kent genelinde 8 bin 392 personel ile 2 bin 246 araç ve iş makinesi görev yaptı. Ekipler, su birikintileri, rögar taşmaları, su baskınları ve ağaç devrilmeleri dahil toplam 1.901 ihbara müdahale etti.

İSTANBUL İÇİN YENİ YAĞIŞ VE FIRTINA UYARISI

Yetkililer, kuvvetli yağış ve rüzgâr nedeniyle yaşanabilecek su baskını, ulaşım aksaması ve ağaç devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli olması gerektiğini bildirdi. Rüzgârın yer yer saatte 50 ila 80 kilometre hıza ulaşabileceği uyarısı yapıldı.

İstanbul yağmura teslim! Gün boyu devam eden yağışın bilançosu ağır oldu
İstanbul yağmura teslim! Gün boyu devam eden yağışın bilançosu ağır oldu
İstanbul yağmura teslim! Gün boyu devam eden yağışın bilançosu ağır oldu
İstanbul yağmura teslim! Gün boyu devam eden yağışın bilançosu ağır oldu
İstanbul yağmura teslim! Gün boyu devam eden yağışın bilançosu ağır oldu
İstanbul yağmura teslim! Gün boyu devam eden yağışın bilançosu ağır oldu
İstanbul yağmura teslim! Gün boyu devam eden yağışın bilançosu ağır oldu
İstanbul yağmura teslim! Gün boyu devam eden yağışın bilançosu ağır oldu
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Sağanak YağmurİstanbulTrafikGüncelSon Dakika

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    Yorumlar (15)

  • Mustafa Sagdic Mustafa Sagdic:
    Belediye başkanı İmamoğlu nu silivriye atarsanız İstanbul bu hale gelir, İstanbullu boşa seçmedi o adamı,buna layıklarmış demekki!!! 7 5 Yanıtla
    turgayscxcc turgayscxcc:
    İstanbul icin yaptigi 5 icraati say bana ? 2 3
    sade vatandaş sade vatandaş:
    yirmi milyondan fazla bir nüfusu dar bir alanda yaşamaya mecbur ederseniz yağmur çiselese bile ortalık birbirine girer zaten biz İstanbula ihanet ettik diye kendi ağızlarıyla itiraf ettiler Türkiye yüzyılında bu ihanete şehrin tek kalmış kuzey ormanlarını betonlaştırarak devam ediyorlar 0 0
  • iyisehitkamil iyisehitkamil:
    İmamoğlu ne zaman içeri girdi bereketlendi İstanbul, barajlar dopdolu. Elhamdülillah. 4 5 Yanıtla
    tarikdurmaz- tarikdurmaz-:
    Bol bol yıkanırsın o zaman 0 0
  • Bulent Cebeci Bulent Cebeci:
    Altyapı rezilliği ! 7 0 Yanıtla
  • Tevabil Arslan Tevabil Arslan:
    Şehirlere Kuru Göl yapılmalı.Hertaraf Ev Dükkan ya da Yol. 2 0 Yanıtla
  • Adnan Çankaya Adnan Çankaya:
    Kesin ağaçları inşaat yapın motorlu araç satın. Doldurun her yeri boşluk kalmasın. Nüfusu daha da arttırın. 2 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: İstanbul yağmura teslim! Gün boyu devam eden yağışın bilançosu ağır oldu - Son Dakika
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