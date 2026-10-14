TRT ekranlarından duyurdu! AK Parti rozeti takan Cemil Tugay\'dan İzmirlilere müjde

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, AK Parti'ye katılarak kent tarihinde önemli bir siyasi adıma imza attı. Katılımın ardından TRT Haber ekranlarında canlı yayına çıkan Tugay, İzmir trafiğini ve ulaşım altyapısını derinden etkileyecek mega projelerini duyurdu.

KÖRFEZ'E DEMİR YOLU TÜP GEÇİT PROJESİ GELİYOR

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Karşıyaka ile Konak arasında inşa edilecek demir yolu tüp geçit projesinin detaylarını paylaştı. Körfez'in altından geçecek hat sayesinde Mavişehir'den Gaziemir'e kadar kesintisiz metro ulaşımının hedeflendiğini belirten Tugay, projenin Üçyol bağlantısıyla kentin ulaşım ağını baştan başa birleştireceğini vurguladı.

"TOPLU ULAŞIM İÇİN ÖNCELİKLİ"

Projenin teknik yapısına ve gerekliliğine değinen Tugay, "Marmaray ile aynı yapı ama bizde yapılması biraz daha kolay bir inşaat. Toplu ulaşım için bunun yapılması önceliklidir. Yıllardır ihmal edilen İzmir Körfezi'nin temizliği ve bu projeler için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımızdan olumlu yanıt aldık. Bu dönemde Körfez çok daha hızlı temizlenecek" ifadelerini kullandı.

"EN İYİ SİYASETİN HİZMET OLDUĞUNU ANLADIM"

Geçtiğimiz günlerde düzenlenen törenle AK Parti saflarına katılan ve rozeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından takılan Tugay, kararına ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulunmuştu: "Her İzmirli bilir ki, Cumhuriyet'e samimiyetle sahip çıkan siyasetçi, kimsesizlerin kimsesi olmak için çalışandır. Ben huzurlarınızdayım bugün... İnanarak ve güvenerek katıldığım bu çatının altında, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde büyük ve güçlü bir Türkiye için, kutuplaşmadan kurtulmuş bir millet için aranıza geldim. Gönüller yapmaya geldim. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliği ve AK Parti ailesinin kıymetli desteğiyle İzmir'i ayağa kaldırmak ve şehrimizi adeta yeniden inşa etmek üzere yola çıkıyoruz."