Yurtta bir anda çığlıklar yükseldi! Nedeni sonradan ortaya çıktı

Elazığ'da Kredi ve Yurtlar Kurumuna (KYK) bağlı bir yurtta kalan öğrenciler, Galatasaray ile Barcelona arasındaki karşılaşmayı birlikte takip etti.

Sarı-kırmızılı ekibin rakibi karşısında öne geçtiği golün ardından yurtta büyük bir coşku yaşandı. Öğrenciler, gol sevincini hep birlikte kutladı.

O ANLAR SOSYAL MEDYADA PAYLAŞILDI

Öğrencilerin gol sonrası yaşadığı sevinç anları cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler, Galatasaray taraftarlarının dikkatini çekti.

Yurttaki coşkulu kutlama, futbol heyecanının öğrenciler arasında nasıl yaşandığını bir kez daha gözler önüne serdi.