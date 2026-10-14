Adana Seyhan'da ortaokulda kız öğrenci arkadaşını ekmek bıçağıyla yaraladı - Son Dakika
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Adana Seyhan'da ortaokulda kız öğrenci arkadaşını ekmek bıçağıyla yaraladı

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Adana Seyhan'daki ortaokulda kız öğrenci, iddiaya göre dedikodu tartışması yüzünden arkadaşını evden getirdiği ekmek bıçağıyla kolundan yaraladı. Yaralanan öğrenci hastaneye kaldırıldı, okulda eğitime 1 gün ara verildi, saldırgan öğrenci Çocuk Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.

Seyhan’da, aynı sınıfta okuyan 2 kız öğrenci arasında dedikodu nedeniyle çıkan tartışma, bıçaklı saldırıyla sonuçlandı. Teneffüste yaşanan olayda bir öğrenci kolundan yaralandı.

DEDİKODU TARTIŞMASI BIÇAKLI SALDIRIYA DÖNÜŞTÜ

Gürselpaşa Mahallesi’ndeki Aliye İzzet Begoviç Ortaokulu’nda yaşanan olayda, iddiaya göre 6. sınıfa giden 2 kız öğrenci arasında dedikodu tartışması çıktı. Teneffüs sırasında arkadaşının yanına giden öğrenci, “Sen benim dedikodumu yaptın” diyerek evden çantasına koyup okula getirdiği ekmek bıçağıyla arkadaşını kolundan yaraladı.

YARALI ÖĞRENCİ HASTANEYE KALDIRILDI

Diğer öğrencilerin durumu öğretmenlerine bildirmesi üzerine okula polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kolundan hafif yaralanan öğrenci, ilk müdahalenin ardından tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.

ÇOCUK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜNE GÖTÜRÜLDÜ

Bıçakla saldıran öğrenci ise polis ekiplerince Çocuk Şube Müdürlüğüne götürüldü. Olay nedeniyle okulda eğitim-öğretime 1 günlüğüne ara verildi.

Kaynak: İHA
3. SayfaEğitimSeyhanEkmekAdanaSon Dakika

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SON DAKİKA: Adana Seyhan'da ortaokulda kız öğrenci arkadaşını ekmek bıçağıyla yaraladı - Son Dakika
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