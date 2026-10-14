ABD enflasyonu açıklandı, altın fiyatları sert düştü - Son Dakika
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ABD enflasyonu açıklandı, altın fiyatları sert düştü

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ABD'de enflasyon, eylülde aylık yüzde 0,6 ile beklentilere paralel, yıllık yüzde 3,7 ile beklentilerin üzerinde arttı. Bu gelişme sonrası gram altın 6 bin 600 lira seviyelerinden 6 bin 500 lira seviyelerine kadar geriledi.

ABD Çalışma İstatistikleri Bürosu (BLS), merakla beklenen eylül ayına ilişkin tüketici enflasyonu (TÜFE) verilerini kamuoyuyla paylaştı. Açıklanan verilere göre Tüketici Fiyat Endeksi eylül ayında bir önceki aya kıyasla yüzde 0,6 oranında yükseliş kaydetti. Aylık enflasyon ağustos ayında yüzde 0,4 olarak gerçekleşmişti. Yıllık TÜFE ise eylülde yüzde 3,7 seviyesine tırmanarak ağustostaki yüzde 3,4'lük oranını geride bıraktı.

PİYASA BEKLENTİLERİNİN ÜZERİNE ÇIKTI

Reuters tarafından düzenlenen anket verilerinde, piyasa uzmanları ve ekonomistler eylül ayında aylık enflasyonun yüzde 0,6, yıllık enflasyonun ise yüzde 3,6 seviyesinde artış göstereceğini öngörmüştü. Açıklanan veriler doğrultusunda aylık enflasyon piyasa beklentileriyle tam paralellik gösterirken, yıllık bazdaki artış tahminlerin üzerine çıktı.

ALTIN FİYATLARINDA SERT GERİLEME

ABD'den gelen kritik enflasyon verilerinin piyasa beklentilerini aşmasının ardından altın piyasasında hareketli dakikalar yaşandı. Veri öncesinde 6 bin 600 lira seviyelerinde seyreden gram altın, açıklama sonrasında düşüşe geçerek 6 bin 500 lira seviyelerine kadar geriledi.

İşte altındaki düşüşün grafiği; 

ABD enflasyonu açıklandı, altın fiyatları sert düştü

BENZİN FİYATLARI ENFLASYONDA BELİRLEYİCİ OLDU

Eylülde enerji fiyatlarındaki yükseliş, tüketici enflasyonundaki artışta etkili oldu. Benzin fiyatları aylık bazda yüzde 9,1 yükselerek genel TÜFE'deki aylık artışın yarısından fazlasını oluşturdu. Enerji endeksi eylülde yüzde 5,2 arttı. Bu endeksteki artış ağustos ayında yüzde 2,1 seviyesindeydi. Böylece enerji fiyatlarındaki yükselişin hızı bir ayda belirgin biçimde arttı. Benzin fiyatları mevsim etkilerinden arındırılmamış hesaplamada eylülde yüzde 6,5 yükseldi. Enerji endeksi yıllık bazda ise yüzde 20,4 artış gösterdi. Benzin fiyatlarındaki yıllık artış yüzde 34,2'ye ulaştı. Elektrik fiyatları eylülde aylık yüzde 0,2 yükselirken doğal gaz fiyatları yüzde 0,3 geriledi.

GIDA FİYATLARINDA DEĞİŞİM OLMADI

Gıda endeksi eylülde aylık bazda değişmedi. Gıda endeksi önceki iki ayın her birinde yüzde 0,1 artmıştı. Evde tüketilen gıda fiyatları eylülde yüzde 0,1 geriledi. Altı temel market gıda grubunun üçünde fiyatlar düşerken diğer üç grupta artış kaydedildi. Et, kümes hayvanları, balık ve yumurta grubunda fiyatlar yüzde 0,5 azaldı. Sığır eti fiyatlarındaki düşüş yüzde 1 oldu. Süt ve süt ürünleri fiyatları yüzde 0,9 gerilerken süt fiyatları yüzde 2 azaldı. Alkolsüz içecek fiyatları ise yüzde 0,9 yükseldi. 

Ev dışında tüketilen gıda fiyatları eylülde yüzde 0,2 arttı. Bu grupta tam hizmet veren restoranlardaki fiyatlar yüzde 0,3, sınırlı hizmet veren restoranlardaki fiyatlar yüzde 0,2 yükseldi.

Gıda fiyatları yıllık bazda yüzde 2,5 artış gösterdi. Evde tüketilen gıdalardaki yıllık artış yüzde 1,8, ev dışında tüketilen gıdalardaki artış ise yüzde 3,5 olarak hesaplandı.

Amerika Birleşik DevletleriGüncelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (13)

  • FATİH ARSLAN FATİH ARSLAN:
    Acayip sert düşmüş. Bu kadar düşüş olurmu. 6 0 Yanıtla
    4jdzqvwvb4 4jdzqvwvb4:
    altını az olana küçük bir düşüş ama çok olanı yormuştur 1 0
    yunus deniz yunus deniz:
    grafiğe bak anlarsın 0 0
  • Remzi YILMAZ Remzi YILMAZ:
    amerikanın tüikide bizimki gibi düşük çıkarıyor 2 1 Yanıtla
  • Sktgdn Sktgdn:
    Tüm dünyada enflasyon artarken Türkiye de düşüyor galiba onlara da laxit TÜİK gibi yüz karası bir kurum 1 1 Yanıtla
  • ENDER DENİZ ENDER DENİZ:
    Bunlar enflasyon görmemiş gelin türkiye de alası var enflasyonun allahtan TÜİK denen bir kurum var oraya hiç uğramıyor enflasyon. 1 1 Yanıtla
  • haydar topçu haydar topçu:
    Bağımsız bir ülke isen başka ülkelerin enflasyonu ilgilendirmez 1 0 Yanıtla
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