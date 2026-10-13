AK Parti\'ye 12 belediye daha katılacağı iddiası: Sayı 120\'ye çıkacak

AK Parti'ye katılan belediyelerin sayısına ilişkin dikkat çekici bir iddia ortaya atıldı. 12 belediyenin daha partiye katılacağı ve toplam sayının 120'ye ulaşacağı öne sürüldü.

12 BELEDİYE DAHA AK PARTİ'YE KATILACAK İDDİASI

Türkiye'de belediyelerin parti değiştirmesine ilişkin tartışmalar sürerken, AK Parti'ye yönelik yeni katılımlar hakkında dikkat çekici bir iddia dile getirildi. TV100 canlı yayınında gazeteci Hacı Yakışıklı, yaptığı açıklamada 12 belediyenin daha AK Parti'ye katılacağını öne sürdü. Yakışıklı, toplam katılım sayısının 120'ye ulaşacağını savunarak daha önce yaptığı tahminleri de hatırlattı.

Gazeteci, konuya ilişkin şu ifadeleri kullandı: "AK Parti'ye Katılan sayısı 120’yi bulacak. 12 belediye daha AK Parti'ye geçecek. AK Parti'ye başvurulara baktığım zaman bu sayı 100'ü bulacak demiştim. 108 oldu, hatta benim öngörümden daha erken oldu, onu da söyleyeyim."