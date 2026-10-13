Özgür Özel'den Cemil Tugay'a içinde "Namussuz" geçen ağır sözler - Son Dakika
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Özgür Özel'den Cemil Tugay'a içinde "Namussuz" geçen ağır sözler

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Parti grubunda açıklamalarda bulunan Yeni Parti lideri Özgür Özel, AK Parti saflarına geçen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'a "Öz eleştiri yapacak mısın diyorlar. Öz eleştiri ne? İçim yanıyor, içim. Cemil Tugay'a eğer son imzayı bu el attıysa, bu el kırılaydı, bu kafa kırılaydı, bugünü görmeyeydi de o namussuzu aday yapmayaydı" ifadelerini kullandı.

Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, AK Parti'ye katılan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay hakkında sert açıklamalarda bulundu. Özel, konuşmasında Tugay için "Namussuz" ifadesini kullandı. 

Cemil Tugay konusunda kendisine özeleştiri yapılıp yapılmadığının sorulduğunu belirten Özel, "Öz eleştiri yapacak mısın diyorlar. Öz eleştiri ne? İçim yanıyor, içim. Cemil Tugay'a eğer son imzayı bu el attıysa, bu el kırılaydı, bu kafa kırılaydı, bugünü görmeyeydi de o namussuzu aday yapmayaydı" ifadelerine yer verdi. Özel'in bu sözleri parti grubunu ayağa kaldırdı. 

Özel’in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Bu yangın yerinde İzmir belediye başkanı da gitti AK Parti’ye katıldı. Kendisini seçenlere ihanet edip, arkadaşlarına yol arkadaşlarına ihanet edip, ettiği her yemini hiç edip daha 10 gün önce söylediği sözleri hepsini birden yok sayıp gidip bir de orada birilerine methiyeler düzmeye, oralarda pişkin pişkin sırıtmaya ve İzmirlileri kahredecek işler yapmaya başladı.

Bu ne ilk, belki de son olmayacak… Tarihte de hep böyle oldu. Çünkü dönem kirli bir dönem.

Ben bir yıl önce kongremizi yaparken iktidara gül bahçelerinden değil, dikenli yollarda yürümeyi, eziyet çekmeyi, üzülmeyi ama teslim olmamayı vadediyorum demiştim. Oradaki yolda devam ediyoruz.

"TÜRKİYE TARİHİNİN EN BÜYÜK YEREL SEÇİM BAŞARISIYDI"

İzmir’de yaşananların İzmirlilere hissettirdiklerini anlıyorum. 

İzmir’de 31 belediye başkanı adayı göstermiş ve 29’unun seçilmesini 31 Mart akşamı sevincini sizlerle birlikte yaşamış birisiyim ben. Bugün orda burada yalan beyanlarda bulunanlar ilk telefonla kutlamaları yapıyorlardı. Türkiye tarihinin en büyük yerel seçim başarısıydı. Türkiye’nin yüzde 65’i, ekonominin yüzde 85’i, İzmir’de bir Menemen ve Aliağa dışında tamamı kazanılmıştı. Çok büyük bir zaferdi.

"BU KAFA KIRILAYDI..."

O gün belirlenen, çeşitli yöntemlerle diğer adayların belirlendiği gibi belirlenen aday bugün ihanet etti. Şimdi birileri o gün başarı deyip sahiplenen birileri ıvır zıvır konuşuyor: “Onu yapacak mısın, bunu yapacak mısın, özeleştiri yapacak mısın?” Özeleştiri ne? İçim yanıyor içim. Eğer son imzayı bu el attıysa bu el kırılaydı, bu kafa kırılaydı bugünü görmeyeydi de o namussuzu aday yapmayaydı. O özeleştiri ne?

"SİZİN GİBİ HAYSİYETSİZLİK PEŞİNDE KOŞANLARA BU PARTİYİ TESLİM ETMEM"

Ama kendilerinin ilk ilan ettiği aday, prensesleri, Aydın’da topuklayıp kaçarken hiç orada sorumluluk almayanlar. Prensesleri Afyon’dan AK Parti’ye koşa koşa giderken hiç sorumluluk almayanlar. Ataşehir’de altı meclis üyesinin beşi önceki dönemin sorumluğunda olanlar. Çıkıp da bize İzmir’le aramıza girip “Özür dilecek misin?”. İzmirli’nin ayağının altına yatarım ama sizin gibi haysiyetsizlik peşinde koşanlara bu partiyi teslim etmem ulan.

Kimsiniz siz? Butlancılar… Kimsiniz siz? İktidara teslim olanlar… Kimsiniz siz? 47 yıllık zaferden sonra kaybetmeye görevlendirilenler. İzmir’le Yeni Parti’nin arasına, İzmir’le Özgür Özel’in arasına kimse giremez.

İzmir sana selam olsun, İzmir Yeni Parti ve Özgür Özel sana kurban olsun. Hepinizi çok seviyoruz."

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    Yorumlar (69)

  • yetiskarakoc yetiskarakoc:
    sütte leke var onda yoktu hani,simdi namussuz mu oldu..cok kirli siyaset yapıyorsun Özgür..senden tiksiniyorum 59 19 Yanıtla
    ali ihsan Akyol ali ihsan Akyol:
    Sonuna kadar doğru söylüyor başkanım. AKP li olduğun belli 10 20
    gunaydın Türkiye gunaydın Türkiye:
    adam Özel. .. ...... eski akp li 2 4
    yunus deniz yunus deniz:
    mansur yavaş ne demişti..? "Seçmenin iradesine sadakat siyasetin namusudur" 5 1
    yunus deniz yunus deniz:
    siyaset namussuzu demek istemiştir. mansur yavaşta chp den ayrılırken namussuz kelimesini kullandı."Seçmenin iradesine sadakat siyasetin namusudur" mansur yavaş o kelimeyi kullanmasaydı emin olun özgür özelde de yanlış anlaşılır diye kullanmazdı. 0 0
  • Mehmet Kol Mehmet Kol:
    bundan hiç Birşey olmaz önce uslübünü düzeltmesi lazım 45 20 Yanıtla
    Huri Sobu Huri Sobu:
    Aynen katılıyorum!!Doğru üslup çok önemli!!! Zamanında birilerinden de duymustuk fazlasını"" Cibiliyetsiz, Omurgasız, Çapulcu, Ayyaş v.s.gibi sözler. 12 15
    mehmet resat mehmet resat:
    Sizinkinin uslubu cok mu iyi ,ilk başta kendinize bakın, hırsız toplulugu, dini imanı hırsızlıga arsızlıga alet eden topluluk 6 13
    koru hayat koru hayat:
    kendisi namus abidesi zaten... 13 4
    yunus deniz yunus deniz:
    siyaset namussuzu demek istemiştir. mansur yavaşta chp den ayrılırken namussuz kelimesini kullandı."Seçmenin iradesine sadakat siyasetin namusudur" 3 1
  • mevlut cetin mevlut cetin:
    Özel adamının dikkatine. Bir sürü hırsızı arsızı rüşvetçiyi aday yaptın da İzmir belediyesi'ni kurtarmak için AK Parti'ye geçine mi dil uzatıyorsun 26 9 Yanıtla
    VATANDAŞ VATANDAŞ:
    O adayların çogu eskiden gelme. Biat edene hay hay etmeyene hırsız. Teraziniz bozuk. 11 5
    Ferit Gündüz Ferit Gündüz:
    fonculara lafın yok galiba onlarda korkuyor musun 1 4
  • DENİZCİ21 DENİZCİ21:
    siyasetin düştüğü seviyeye bakın. 23 4 Yanıtla
    Korkusuz Korkak Korkusuz Korkak:
    900 milyar lira yok ortada 1 tane eski bakan tutuklanmış sadece :) siyasetin düştüğü duruma bak 0 0
  • Sabri Kılıc Sabri Kılıc:
    yakışmadı yakışmıyor bu yüzden zaten kap hep kazanıyor muhalefet bitik 16 7 Yanıtla
    yunus deniz yunus deniz:
    mansur yavaş ne demişti..? "Seçmenin iradesine sadakat siyasetin namusudur" onu sözü hatırlatmak istemiştir.. 0 0
    Şahin Yılmaz Şahin Yılmaz:
    ya bunlarda bi cacık olmaz kapasite devlet adamlıgı yok okey madası siyaseti 0 0
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SON DAKİKA: Özgür Özel'den Cemil Tugay'a içinde "Namussuz" geçen ağır sözler - Son Dakika
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