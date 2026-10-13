Oya-Bora yıllar sonra ortaya çıktı! Son hallerini görenler şaşırdı

Oya-Bora yıllar sonra ortaya çıktı! Son hallerini görenler şaşırdıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
90'lı yılların unutulmaz müzik ikilisi Oya-Bora, uzun bir aranın ardından güncel görüntüleriyle yeniden dikkat çekti. "Seni Bana Yazmışlar" şarkısıyla hafızalara kazınan Oya Küçümen ve Bora Ebeoğlu'nun yıllar içindeki değişimi nostalji yaşattı. Bir döneme damga vuran ikili, Ağustos 2026'da çıkardıkları yeni şarkılarıyla da müzikten kopmadıklarını gösterdi.
Oya-Bora, 90'lı yıllarda seslendirdikleri şarkılarla Türk pop müziğinin unutulmaz isimleri arasına girdi. Oya Küçümen ve Bora Ebeoğlu'nun uzun yıllar sonra ortaya çıkan güncel görüntüleri, ikilinin geçmişten bugüne yaşadığı değişimi gözler önüne serdi.
90'LARIN UNUTULMAZ İKİLİSİ YILLAR SONRA ORTAYA ÇIKTI
Türk pop müziğinin 90'lı yıllardaki sevilen ikililerinden Oya-Bora, aradan geçen uzun yılların ardından yeniden dikkatleri üzerine çekti. Bir dönemin müzik listelerinde kendilerine yer bulan Oya Küçümen ve Bora Ebeoğlu, son görüntüleriyle dinleyicilerine geçmişi hatırlattı. Yıllar içindeki değişimleriyle dikkat çeken ikilinin son hali, özellikle 90'lı yılların şarkılarıyla büyüyen müzikseverler için nostaljik bir karşılaşma oldu.
MÜZİK YOLCULUKLARI 80'Lİ YILLARDA BAŞLADI
Oya Küçümen ve Bora Ebeoğlu'nun birlikte müzik yapma serüveni 1980'li yıllara uzanıyor. İkili, kariyerlerinin ilk döneminde Grup Denk adıyla müzik dünyasına adım attı. Eurovision Türkiye elemelerine katılarak kendilerini geniş kitlelere tanıtma fırsatı buldular. Kuşadası Altın Güvercin Şarkı Yarışması'nda kazandıkları ödül de kariyerlerinin önemli dönüm noktalarından biri oldu. Ancak Oya-Bora'nın asıl çıkışı 90'lı yılların başında gerçekleşti.
"SENİ BANA YAZMIŞLAR" İLE BÜYÜK ÇIKIŞ YAPTILAR
1992 yılında yayımladıkları "Seni Bana Yazmışlar" albümü, Oya-Bora'nın müzik kariyerinde yeni bir sayfa açtı. İkili, kendilerine özgü yorumları ve dönemin pop müziğine uygun şarkılarıyla geniş bir dinleyici kitlesine ulaştı. Başarılarını sonraki yıllarda da sürdüren Oya-Bora, 1995 yılında "Saraylı", 1997 yılında ise "Aşk, İhanet, Vs." albümlerini müzikseverlerle buluşturdu. Bu çalışmaların ardından ikili, 90'lı yılların hareketli pop müzik ortamından giderek uzaklaştı.
YILLAR GEÇTİ AMA MÜZİĞİ BIRAKMADILAR
Oya-Bora'nın müzik yolculuğu eski albümleriyle sınırlı kalmadı. Uzun yıllar boyunca birlikte seslendirdikleri şarkılarla hatırlanan ikili, Ağustos 2026'da "Açık Mikrofon" adlı yeni şarkılarını yayımladı.
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