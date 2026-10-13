Ünlü spiker Serap Belovacıklı hakkında soruşturma başlatıldı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Sözcü TV sunucusu Serap Belovacıklı hakkında soruşturma başlattı.

Soruşturmanın, TCK 216 maddesi, "Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik veya Aşağılama Suçu" iddiasıyla açıldığı belirtildi.

GEREKÇE: SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMI

Belovacıklı hakkında başlatılan soruşturmanın gerekçesinin sosyal medya paylaşımı olduğu öğrenildi. Belovacıklı o paylaşımında "Aç köpek gibi sürünmeye devam edin hepiniz. Bunlar size az bile yapıyor. Geberin açlıktan hepinizin parasıyla defa sürsünler. Sığır sürüsü" ifadelerini kullanmıştı.

ABDÜLKADİR SELVİ GÜNDEME GETİRMİŞTİ

Belovacıklı'nın paylaşımını Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi gündeme getirmişti. Selvi, bugünkü yazısında ise Belovacıklı'nın kendisine ulaşarak söz konusu paylaşımı neden yaptığını açıkladığını yazmıştı.

Selvi'nin yazısından ilgili bölüm şöyle:

"Yeni Partili Ümit Özlale’nin Ticaret Bakanı Ömer Bolat ve Aile Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş hakkında asılsız çıkan fon iddialarına değindiğim yazımda spiker eşi Serap Belovacıklı’yı, 'Köpek gibi sürünmeye devam hepiniz. Bunlar size az bile yapıyor. Geberin açlıktan hepinizin parasıyla defa sürsünler sığır sürüsü' paylaşımı nedeniyle eleştirmiştim. Geçmişte halkımıza 'bidon kafalı', 'Göbeğini kaşıyan adam' diye hakaret edenleri hatırlatıp, 'Serap Belovacıklı onları da aştı' demiştim.

Serap Belovacıklı önce bana bir açıklama gönderdi. Millete hakaret etmek gibi bir kastının olmadığını söyledi. Tam aksine X’ten kendisine ağır hakaretlerde bulunan “Ömer Okumuş” isimli şahsa cevap verdiğini ifade etti.

Kendisine, 'Ben milleti kastetmiyorum. Bana hakaret eden ahlaksız şahsa tepki gösterdim' diye bir açıklaması olmadığı için eleştirilere maruz kaldığını belirttim. Ama Serap Belovacıklı’nın, 'Milleti kastetmedim. Bana ağır hakaretlerde bulunan şahsa tepki gösterdim' açıklamasını paylaşıyorum. Bu arada Ömer Okumuş isimli şahsın tweetlerine baktım. Serap Belovacıklı’ya çok seviyesizce ve ahlaksızca hakaretlerde bulunmuş. Rezil mi rezil. Dibin dibi küfürler savurmuş."

SERAP BELOVACIKLI KİMDİR?

Serap Belovacıklı, 1984 Bursa doğumlu Türk gazeteci, televizyon sunucusu ve haber spikeridir. Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü mezunudur. Kariyeri boyunca Habertürk, Akşam, Posta, Haber Global, TV100 ve Sözcü TV gibi birçok önemli medya kuruluşunda muhabir, editör ve sunucu olarak görev almıştır. Siyasetçi Ümit Özlale ile evlidir.