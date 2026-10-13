Fon kurulundan 5. toplantı! 34,1 milyar TL'lik ödeme için tarih verildi - Son Dakika
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Fon kurulundan 5. toplantı! 34,1 milyar TL'lik ödeme için tarih verildi

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Fon kurulundan 5. toplantı! 34,1 milyar TL\'lik ödeme için tarih verildi
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Fon kurulu, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın başkanlığında beşinci kez toplandı. Toplantının ardından yapılan açıklamada, "3 portföy yönetim şirketinin geriye kalan 49 fonu kapsamında, toplam 34,1 Milyar TL tutarında tasfiye sürecinin bu hafta sonuna kadar tamamlanması hedeflenmektedir. Böylelikle, 3 portföy yönetim şirketindeki toplam 66 ayrı yatırım fonunda bulunan 45.745 kişiye toplam 40,5 Milyar TL tutarındaki ayni ve nakdi tasfiye tamamlanmış olacaktır." denildi.

Sermaye piyasalarındaki şüpheli işlemlere yönelik yürütülen fon soruşturması devam ederken, Fon Kurulu Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında beşinci kez toplandı. Toplantıda portföy yönetim şirketlerine ilişkin tasfiye süreci ele alındı. Yapılan açıklamada, 3 portföy yönetim şirketine ait geriye kalan 49 fonun toplam 34,1 milyar lira tutarındaki tasfiye işlemlerinin bu hafta sonuna kadar tamamlanmasının hedeflendiği belirtildi.

FON KURULU, 5. KEZ BİR ARAYA GELDİ

İletişim Başkanlığından konuya ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Beşinci Fon Kurulu Toplantısı, Cumhurbaşkanı Yardımcımızın başkanlığında gerçekleştirilmiştir. Toplantıya Adalet Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile bu bakanlıklarımızın ilgili kurum ve kuruluşları katılmıştır.

"KANUN TEKLİFİNİN YARIN GÖRÜŞÜLMESİ ÖNGÖRÜLMEKTEDİR"

Kurulun önceki toplantı kararlarının gerçekleştirmesini temin edecek, Sermaye Piyasası Kurulunca tasfiyesine karar verilen bazı yatırım fonlarında tasfiye sürecinin adil, şeffaf ve etkin şekilde yürütülmesi ve ödemelerin hukuki güvenceye kavuşturulmasını sağlayacak Kanun Teklifi 09.10.2026 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına sunulmuştur. Teklifin 14.10.2026 tarihinde TBMM Plan Bütçe Komisyonu’nda görüşülmesi öngörülmektedir.

34,1 MİLYAR LİRA İÇİN HAFTA SONU İŞARET EDİLDİ

Gelinen aşamada; geçtiğimiz hafta Ziraat Bankası tarafından A1, Bulls ve Pardus’un yönetimindeki fonlarda bulunan 43.643 yatırımcıya toplam 6,4 milyar TL ödenmiştir. Söz konusu bu 3 portföy yönetim şirketinin geriye kalan 49 fonu kapsamında, toplam 34,1 Milyar TL tutarında tasfiye sürecinin bu hafta sonuna kadar tamamlanması hedeflenmektedir. Böylelikle, 3 portföy yönetim şirketindeki toplam 66 ayrı yatırım fonunda bulunan 45.745 kişiye toplam 40,5 Milyar TL tutarındaki ayni ve nakdi tasfiye tamamlanmış olacaktır.

Diğer taraftan TBMM gündeminde yer alan teklifin yasalaşmasının ardından tasfiye sürecinde yer alan diğer 65 fona ait ara ödemelerin de ivedilikle tamamlanması hedeflenmektedir."

Fon kurulundan 5. toplantı! 34,1 milyar TL'lik ödeme için tarih verildi
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Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • Cengiz Demirbaş Cengiz Demirbaş:
    borsadaki kayıplar ne olacak.. Tahta kapatan hisse kâğıtları da var 6 1 Yanıtla
  • ufuk bozkır ufuk bozkır:
    kazandıklarını bizimle mi paylaştılar da zararlarina destek çıkıyoruz 6 0 Yanıtla
  • fiko-samet fiko-samet:
    işçiye emekliye geldimi bütçe yok ama zengin mağduru kurtarmak için devlet seferber sizin adalet anlayışınıza ülke yönetiminde lanet olsun 3 0 Yanıtla
  • abdullah.yldrm84 abdullah.yldrm84:
    BU MİLLETE BU VATANA KİM ZARAR VERDİYSE ADAM AYİRMADAN HAPİS CEZASİ verilmeli . 2 0 Yanıtla
  • dr_ersin dr_ersin:
    Aklınca babayı alırsınız diyorlar 1 0 Yanıtla
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