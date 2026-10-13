Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan Prensi Selman ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmenin ana konusu Husilerin Suudi Arabistan'a yönelik saldırıları oldu.

ERDOĞAN İLE SELMAN ARASINDA "HUSİ" ZİRVESİ

İletişim Başkanlığından konuya ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede bölgemizdeki son gelişmeler ve Suudi Arabistan'a yönelik saldırılar ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye olarak Suudi Arabistan topraklarını hedef alan Husi saldırılarını en güçlü şekilde kınadığımızı belirtti, hayatını kaybedenler için üzüntülerini ve başsağlığı dileklerini ifade etti. Cumhurbaşkanımız önümüzdeki süreçte de Türkiye'nin Suudi Arabistan'ın yanında olacağını ve bu sınamanın aşılacağına inandığını belirtti."

Öte yandan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, TBMM'deki partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada, Husilerin Suudi Arabistan'a yönelik saldırılarına sert tepki gösterdi. Bahçeli, "Husilerin saldırılarına göz yumamayız. Suudi Arabistan'a her türlü askeri destek verilmeli. Ne gerekiyorsa da onu yaparız, diplomasi yetmiyorsa caydırıcı imkanlar kullanılmalıdır" dedi.

BAHÇELİ: HUSİLER SALDIRILARINA DERHAL SON VERMELİ

Bahçeli, "Ağır sivil kayıplarına yol açmıştır. Bölgedeki huzur ve istikrarı hedef almaktadır. Uluslararası ticaret ve enerji arz güvenliği açısından ciddi riskler doğurmaktadır. Suudi Arabistan'a her türlü askeri destek verilmeli. Husi saldırılarına göz yumamayız. Türkiye Suudi Arabistan'la dayanışmasını sürdürecektir" ifadelerini kullandı.

Bahçeli, "Kutsal topraklarımıza yönelik inancımız hiç eksilmemiştir, Husiler saldırılarına derhal son vermeli. Bölgesel ihtilaflar diyalog ile çözülmelidir. Daha fazla Müslüman kanı akmamalıdır. İslam dünyası bir ve bütün olmalı, kardeş kavgası bir an önce son bulmalıdır. Riyad'a her türlü destek verilmeli" dedi.

HUSİLERİN SUUDİ ARABİSTAN'A YÖNELİK SALDIRILARI

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki Kral Halid Uluslararası Havalimanı'na yönelik Husilerin düzenlediği saldırılar, bölgede gerilimi yeniden tırmandırmıştı. İlk açıklamalara göre saldırılarda 13 kişi hayatını kaybetmiş, yüzlerce kişi yaralanmıştı. Havalimanının hedef alınması, sivil güvenliğin yanı sıra bölgedeki hava ulaşımı, uluslararası ticaret ve enerji arz güvenliğine ilişkin endişeleri artırmıştı.

MEKKE İTTİFAKI DA GÜNDEME GELDİ

Husilerin Suudi Arabistan'a yönelik füze ve insansız hava aracı saldırılarının yoğunlaşması, Türkiye ve Pakistan'ın da adıyla anıldığı Mekke İttifakı çerçevesindeki savunma iş birliğini yeniden gündeme taşıdı. Riyad'a yönelik saldırılar sonrasında müttefik ülkelerin hangi koşullarda askeri veya lojistik destek sağlayabileceği tartışılmaya başlandı. Türkiye ve Pakistan'ın olası katkılarının kapsamı ise ülkelerin güvenlik öncelikleri ve ittifak çerçevesindeki yükümlülükleri açısından değerlendiriliyor.

Türkiye, 16 Eylül'de Mekke'yi hedef alan İHA saldırısını da kınamış ve Suudi Arabistan'ın güvenliğine desteğini açıklamıştı.

Bu gelişmelerin ardından MHP lideri Devlet Bahçeli'nin Suudi Arabistan'a destek çağrısı ve “Diplomasi yetmiyorsa caydırıcı imkanlar kullanılmalıdır” sözleri, bölgedeki askeri gerilimin yükseldiği bir dönemde geldi.