YRP'nin sirkeli su adımına DEM Parti'den zehir zemberek tepkiler

Muğla'nın Menteşe ilçesindeki Sınırsızlık Meydanı'nda DEM Parti İl Örgütü, 9 Ekim'de "Sayın Öcalan'a özgürlük" yazılı pankart açarak basın açıklaması gerçekleştirdi.

Açıklamaya tepki gösteren Yeniden Refah Partisi Muğla İl Başkanı Fatih Kocabıyık ve beraberindeki partililer, 12 Ekim'de aynı meydana giderek zemini sirkeli suyla yıkadı.

"TEMİZLEMEK ANCAK BU ŞEKİLDE MÜMKÜN OLUR"

Kocabıyık, eylemin devam edeceğini belirterek, "Teşkilatıma talimat verdim. Burayı 40 gün boyunca sirkeli su ve Arap sabunuyla yıkayacağız. Temizlemek ancak bu şekilde mümkün olur." ifadelerini kullandı.

SIRRI SAKIK AÇTI AĞZINI YUMDU GÖZÜNÜ

Yeniden Refah Partisi'nin eylemine DEM Parti cephesinden sert tepki geldi. Ağrı Milletvekili Sırrı Sakık, yaptığı açıklamada Yeniden Refah Partisi'ni siyasi pazarlıklarla suçlayarak ağır ifadeler kullandı.

Sakık, açıklamasında şu sözlere yer verdi: "Seçtikleri belediye başkanlarını paket halinde iktidara teslim eden, iki vekillik pazarlığı uğruna bütün sözlerinden dönen, her seçimde sahip olduğu üç beş oy için tezgâh açan bir parti…"

"YIKAMAK YERİNE YALASALARDI"

Açıklamasının devamında tepkisini daha da sertleştiren Sakık, şu ifadeleri kullandı: "50 yıldır bütün cinayetlere, saldırılara, tutuklamalara, baskılara ve tehditlere rağmen yerinden bir miskal oynamamış Kürt siyasal hareketinin üyelerinin bastığı yerleri yıkamak yerine yalasalardı belki biraz onur, şeref ve duruş sahibi olmayı öğrenirlerdi."

BİR TEPKİ DE PERVİN BULDAN'DAN

Sakık'ın sözlerinin ardından bir tepki de TBMM Başkan Vekili ve DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan'dan geldi. Buldan "Kürt halkının onuru sizin sirkeli suyunuzla kirlenmez. Nefretle, ayrımcılıkla ve ırkçılıkla siyaset yapanlar, tarihe kendi utançlarıyla geçer" ifadelerini kullandı.

BEŞTAŞ: ASIL TEMİZLENMESİ GEREKEN IRKÇI ZİHNİYETTİR

DEM Parti Erzurum Milletvekili Meral Danış Beştaş ise "Yeniden Refah Partisi; Muğla’da DEM Parti’nin açıklama yaptığı alanı sirkeli suyla yıkayıp 40 gün bu ritüeli devam ettireceklerini dile getirmiş.

Bu temizlik faaliyeti ile amaçlanan nedir? Demek ki size her mikrofon uzatıldığında, biz kardeşiz söyleminizin gerçeği, 40 günlük sirkeli suyun ömrü kadarmış! Keşke siyasi nezaketsizliği, halkın iradesine saygısızlığı ve antidemokrasi kültürünü de sirkeli suyla temizleyebilseydiniz. Asıl temizlenmesi gereken ayrımcı ve ırkçı zihniyettir.

Ha şunu da demeden geçmeyelim; keskin sirke küpüne zarardır, demişler. Sirkeli zihniyetiniz binlerce yıllık kardeşlik kültürüne zarar vermeden halkların gücüyle siyasi arenadan ayrılmanız tüm toplumun faydasına olacaktır." açıklamasında bulundu.