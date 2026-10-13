YRP'nin sirkeli su adımına DEM Parti'den zehir zemberek tepkiler - Son Dakika
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YRP'nin sirkeli su adımına DEM Parti'den zehir zemberek tepkiler

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Muğla'da Yeniden Refah Partisi teşkilatının, DEM Parti'nin basın açıklaması yaptığı meydanı sirkeli suyla yıkamasına tepkiler peş peşe geldi. DEM Parti Ağrı Milletvekili Sırrı Sakık, "Bastığı yerleri yıkamak yerine yalasalardı" sözleriyle sert çıkarken, TBMM Başkanvekili Pervin Buldan da "Kürt halkının onuru sizin sirkeli suyunuzla kirlenmez" diyerek tepki gösterdi.

Muğla'nın Menteşe ilçesindeki Sınırsızlık Meydanı'nda DEM Parti İl Örgütü, 9 Ekim'de "Sayın Öcalan'a özgürlük" yazılı pankart açarak basın açıklaması gerçekleştirdi.

Açıklamaya tepki gösteren Yeniden Refah Partisi Muğla İl Başkanı Fatih Kocabıyık ve beraberindeki partililer, 12 Ekim'de aynı meydana giderek zemini sirkeli suyla yıkadı.

YRP'nin sirkeli su adımına DEM Parti'den zehir zemberek tepkiler

"TEMİZLEMEK ANCAK BU ŞEKİLDE MÜMKÜN OLUR"

Kocabıyık, eylemin devam edeceğini belirterek, "Teşkilatıma talimat verdim. Burayı 40 gün boyunca sirkeli su ve Arap sabunuyla yıkayacağız. Temizlemek ancak bu şekilde mümkün olur." ifadelerini kullandı.

YRP'nin sirkeli su adımına DEM Parti'den zehir zemberek tepkiler

SIRRI SAKIK AÇTI AĞZINI YUMDU GÖZÜNÜ

Yeniden Refah Partisi'nin eylemine DEM Parti cephesinden sert tepki geldi. Ağrı Milletvekili Sırrı Sakık, yaptığı açıklamada Yeniden Refah Partisi'ni siyasi pazarlıklarla suçlayarak ağır ifadeler kullandı.

Sakık, açıklamasında şu sözlere yer verdi: "Seçtikleri belediye başkanlarını paket halinde iktidara teslim eden, iki vekillik pazarlığı uğruna bütün sözlerinden dönen, her seçimde sahip olduğu üç beş oy için tezgâh açan bir parti…"

"YIKAMAK YERİNE YALASALARDI"

Açıklamasının devamında tepkisini daha da sertleştiren Sakık, şu ifadeleri kullandı: "50 yıldır bütün cinayetlere, saldırılara, tutuklamalara, baskılara ve tehditlere rağmen yerinden bir miskal oynamamış Kürt siyasal hareketinin üyelerinin bastığı yerleri yıkamak yerine yalasalardı belki biraz onur, şeref ve duruş sahibi olmayı öğrenirlerdi."

YRP'nin sirkeli su adımına DEM Parti'den zehir zemberek tepkiler

BİR TEPKİ DE PERVİN BULDAN'DAN

Sakık'ın sözlerinin ardından bir tepki de TBMM Başkan Vekili ve DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan'dan geldi. Buldan "Kürt halkının onuru sizin sirkeli suyunuzla kirlenmez. Nefretle, ayrımcılıkla ve ırkçılıkla siyaset yapanlar, tarihe kendi utançlarıyla geçer" ifadelerini kullandı.

YRP'nin sirkeli su adımına DEM Parti'den zehir zemberek tepkiler

BEŞTAŞ: ASIL TEMİZLENMESİ GEREKEN IRKÇI ZİHNİYETTİR

DEM Parti Erzurum Milletvekili Meral Danış Beştaş ise "Yeniden Refah Partisi; Muğla’da DEM Parti’nin açıklama yaptığı alanı sirkeli suyla yıkayıp 40 gün bu ritüeli devam ettireceklerini dile getirmiş.

Bu temizlik faaliyeti ile amaçlanan nedir? Demek ki size her mikrofon uzatıldığında, biz kardeşiz söyleminizin gerçeği, 40 günlük sirkeli suyun ömrü kadarmış! Keşke siyasi nezaketsizliği, halkın iradesine saygısızlığı ve antidemokrasi kültürünü de sirkeli suyla temizleyebilseydiniz. Asıl temizlenmesi gereken ayrımcı ve ırkçı zihniyettir.

Ha şunu da demeden geçmeyelim; keskin sirke küpüne zarardır, demişler. Sirkeli zihniyetiniz binlerce yıllık kardeşlik kültürüne zarar vermeden halkların gücüyle siyasi arenadan ayrılmanız tüm toplumun faydasına olacaktır." açıklamasında bulundu.

YRP'nin sirkeli su adımına DEM Parti'den zehir zemberek tepkiler
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Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (15)

  • Haber yorum Haber yorum:
    Dem parti =değildir Kürt halkı.... Her protestonun arkasına hemen kürt halkını eklemeyin. Ayrıca siz kürt halkını temsil etmiyorsunuz. Gerçek müslüman kürt halkı asla size oy vermez. Sizin kime hizmet ettiğiniz çok açık 9 4 Yanıtla
    Mesut Karakurt Mesut Karakurt:
    siz nerden biliyorsunuz ? sadece merak ettim gerçek kürt halkı birde gerçek olamayan bir kürt halkımı var. yine öğrenmek istiyorum gerçek kürt halkı ile gerçek olmayan kürt halkı nasıl ayırt edilebiliyor. bir kürdün gerçek bir kürt halkı olabilmesi için sadece müslümanmı olmasımı gerekli ? konuya neden sürekli dinselleştiriyorsunuz. bunu yazmakta intia duyuyorum ama yazacağım. Kürdüm Elhamdulüllah müslümanım. müslümanlığın gerektiği gibide bir yaşam tarzım var ve DEM partiyi destekliyorum. şimdi ben gerçek bir kürt olmuyormuyum? 1 0
  • doğrucu davut doğrucu davut:
    bir oy chp ye, bir oy hdp ye diyen kimdi? selahattini cezaevinde ziyaret eden? 2023 seçimlerinde KK a oy verenler de dem cilerdi galiba. haaa bunların hepsine çizgi çekildi, 40 yıllık pkk terörü devletinbirlik ve bütünlüğü korunarak çözüldüğü için bahçeli ve erdoğan kötü öyle mi? varsa buna inanacak mal yesin 4 7 Yanıtla
    Selim Kayisi Selim Kayisi:
    Apoyu dışarı çıkarıp altına villa verip millet vekili yapacaksınız hala konuşuyorsun. siz yapınca devlet kurtuluyor muhalefet yapınca vatan haini oluyor. yeni Selami 2 geldi. 3 4
    doğrucu davut doğrucu davut:
    apoyu dışarı çıkarmadık, milletvekili yapmadık. ama elhamdülillah 2/3 senedir tek asker polis şehit olmadı. yalan söylemeye alışıksın diye ne güzel milleti kandırıyorsun. ama benim yukarı dediklerimin tamamı doğru. olacak demiyorum BİZZAT BU ÜLKEDE TERÖRLE KOL KOLA GİREN SOLCULARDIR. gezi parkında bir yanda ataürk bir yan da öcalan posterini siz açtınız.devletimiz dem li belediyelere kayyım atar, ama sizin eko ahmet türkü gider evinde ziyaret eder. devletimiz esenyurt bld bşk na hakettiği cezayı verir, ama sizin chp gider adamı bld bşk yapar. bu konuda elinize su döken olmaz. 1 0
  • Cabbar aga Cabbar aga:
    nasıl havlıyor bu sırrı kendileri yapınca özgürlük olur ama 3 3 Yanıtla
  • Mesut Karakurt Mesut Karakurt:
    temizlik imandan gelir ALLAH razı olsun. ama birde şu geri kalmış zihniyetnizide yıkasanız ? 3 3 Yanıtla
    doğrucu davut doğrucu davut:
    mesut bey, mesela iç çamaşırı ile gezsek, şarap içsek, önüne gelen birbirine çak.sa geri kalmış zihniyetmiz düzelir mi? sizin gibi ilerici arkadaşlardan öğrenelim istedik 2 4
    Mesut Karakurt Mesut Karakurt:
    Davut bey yazdığınız şu kelimeler ( mesela iç çamaşırı ile gezsek, şarap içsek, önüne gelen birbirine çak.sa geri kalmış zihniyetmiz düzelir mi ) bu habere yorum yaparken benim aklıma bunlar hiç gelmedi sizin aklınıza nasıl hemen bunlar geldi ve bunları dile getirip yazdınız. zihniyet farkı derken bunu kastetmiştim. sanırım istemedende olsa beni doğrulamış oldunuz teşekkürler. 0 0
    Mesut Karakurt Mesut Karakurt:
    benim yazdıklarımdan siz bunumu anladınız ? 0 0
    Şahin Yılmaz Şahin Yılmaz:
    orta cag kafası degişmez kafaları kalın anlamıyorlar 0 0
  • Mehmet Genç Mehmet Genç:
    yav refah partisinin Muğla'da TESKİLATİDAMİ varmış ne isiniz var orda felan???????? 2 1 Yanıtla
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SON DAKİKA: YRP'nin sirkeli su adımına DEM Parti'den zehir zemberek tepkiler - Son Dakika
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