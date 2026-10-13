Esenyurt'ta torbacı neneler şoku! Polis kaydetti, çete yakalandı - Son Dakika
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Esenyurt'ta torbacı neneler şoku! Polis kaydetti, çete yakalandı

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İstanbul Esenyurt'ta bir gecekondunun bahçesini uyuşturucu dağıtım merkezine çeviren çeteye polis ekiplerince operasyon düzenlendi. Aralarında yaşlı kadın kuryelerin de bulunduğu zehir tacirlerinin elden satış anları polis kameralarına saniye saniye yansıdı.

İstanbul Esenyurt’ta emniyet güçlerinin narkotik suçlarla mücadele kapsamında yürüttüğü teknik ve fiziki takip, akıllara durgunluk veren bir uyuşturucu şebekesini deşifre etti. Bölgedeki bir gecekondunun bahçesini zehir dağıtım noktasına çeviren çetenin, güvenlik güçlerinin dikkatini çekmemek ve şüphe uyandırmamak adına yaşlı kadınları kurye olarak kullandığı saptandı.

BAHÇE DUVARININ ARKASINDAN SANİYE SANİYE KAYDEDİLDİ

Gazeteci İhsan Yalçın'ın haberine göre; adrese yönelik araştırma başlatan emniyet mensupları, gecekondunun çevresinde konuşlanarak gizli takip başlattı. Ekipler, bahçe duvarlarının arasından gecekondunun bahçesinde yürütülen uyuşturucu trafiğini ve elden yapılan zehir alışverişini anbean kayıt altına aldı.

Esenyurt'ta torbacı neneler şoku! <a class='keyword-sd' href='/polis/' title='Polis'>Polis</a> kaydetti, çete yakalandı

YAŞLI KADINLARI KURYE OLARAK KULLANMIŞLAR

Görüntülerde; çete üyelerinin ve kuryelik yapan yaşlı kadınların gelen alıcılarla seri şekilde temas kurarak uyuşturucu madde teslimatı yaptığı net bir şekilde gözler önüne serildi.

Esenyurt'ta torbacı neneler şoku! Polis kaydetti, çete yakalandı

POLİS BASKINIYLA 7 TORBACI KISKIVRAK YAKALANDI

Suçüstü görüntülerinin elde edilmesinin ardından düğmeye basan polis ekipleri, adrese eş zamanlı baskın düzenledi. Gecekondu ve bahçesinde yapılan aramalarda satışa hazır halde paketlenmiş uyuşturucu maddeler ve hassas teraziler ele geçirildi.

Aralarında yaşlı kadın kuryelerin de yer aldığı 7 torbacı gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Şüphelilerin sorgusu ve olayla ilgili adli tahkikat devam ediyor.

Esenyurt'ta torbacı neneler şoku! Polis kaydetti, çete yakalandı
OperasyonİstanbulEsenyurtGüncelGündemPolisSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • Serkan Aygun Serkan Aygun:
    Torbacıyla bu iş önlenemez baronları yakalayın siz 2 0 Yanıtla
  • Ahmet aydın Ahmet aydın:
    açlıktan neneler bile torbacı oldu... 0 0 Yanıtla
  • Fahriye Dalyan Fahriye Dalyan:
    Akşama bırakırlar.. 0 0 Yanıtla
  • yobaz deşen yobaz deşen:
    halisin anannesi 0 0 Yanıtla
  • yobaz deşen yobaz deşen:
    sülü nerede 0 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Esenyurt'ta torbacı neneler şoku! Polis kaydetti, çete yakalandı - Son Dakika
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