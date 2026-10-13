DEM Parti'nin miting yaptığı meydanı sirkeli suyla yıkadılar

Muğla'nın Menteşe ilçesindeki Sınırsızlık Meydanı, siyasi partilerin art arda gerçekleştirdiği eylemlere sahne oldu.

DEM Parti Muğla İl Örgütü, geçtiğimiz günlerde meydanda "Sayın Öcalan'a özgürlük" yazılı pankart açarak basın açıklaması yaptı.

Açıklamanın ardından Yeniden Refah Partisi Muğla İl Başkanı Fatih Kocabıyık, parti teşkilatıyla birlikte aynı meydana giderek zemini sirkeli suyla yıkadı.

"40 GÜN BOYUNCA YIKAYACAĞIZ"

Muğla Gazetesi'nin haberine göre Kocabıyık, meydandaki uygulamanın devam edeceğini belirterek şu ifadeleri kullandı: "Teşkilatıma talimat verdim. Burayı 40 gün boyunca sirkeli su ve Arap sabunuyla yıkayacağız. Temizlemek ancak bu şekilde mümkün olur."

DEM PARTİ'NİN AÇIKLAMASI 9 EKİM'DE YAPILDI

DEM Parti Muğla İl Örgütü'nün 9 Ekim'de gerçekleştirdiği basın açıklamasında, Abdullah Öcalan'ın özgürlüğü talep edilmişti. Yeniden Refah Partisi teşkilatı ise bu açıklamaya tepki göstermek amacıyla 12 Ekim'de aynı meydanda sirkeli su ve temizlik malzemeleriyle yıkama eylemi gerçekleştirdi.