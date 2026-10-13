Palamut bollaştı, fiyatlar düştü! Balıkçılardan skandal çağrı - Son Dakika
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Palamut bollaştı, fiyatlar düştü! Balıkçılardan skandal çağrı

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Palamut bollaştı, fiyatlar düştü! Balıkçılardan skandal çağrı
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Palamut bolluğu nedeniyle fiyatların düşmesi üzerine İstanbul İli Deniz Ürünleri Avcıları Üreticileri Birliğinin yaptığı dikkat çekici çağrı ortaya çıktı. Birlik, piyasaya fazla palamut sunulmasının balıkçıları ekonomik kayba uğrattığını belirterek avcılığa ara verilmesini istedi. Tüketicilerin daha ucuza balık alabildiği bir dönemde yapılan çağrıda, fiyatların düşmesi gerekçe gösterildi.

Bu sezon yaşanan palamut bolluğu nedeniyle fiyatların düşmesi, balıkçılardan dikkat çeken bir çağrı gelmesine neden oldu. İstanbul İli Deniz Ürünleri Avcıları Üreticileri Birliği'nin yaptığı ortaya çıkan çağrıda, balıkçıların ekonomik kayıp yaşadığı belirtilerek palamut avcılığına geçici olarak ara verilmesini istendi. Balık fiyatlarının düşmesinin gerekçe gösterildiği duyuru, tüketicilerin uygun fiyatlı balığa erişimi açısından da dikkat çekti.

PALAMUT BOLLUĞU FİYATLARI DÜŞÜRDÜ

İstanbul İli Deniz Ürünleri Avcıları Üreticileri Birliği, bu sezon denizlerde son yıllarda görülmemiş bir palamut bolluğu yaşandığını belirterek üyelerine yönelik bir duyuru yayımladı. Birlik, yoğun avcılık nedeniyle piyasaya sunulan palamut miktarının arttığını, bunun da fiyatların düşmesine ve balıkçıların ekonomik kayıp yaşamasına yol açtığını savundu.

BALIKÇILARA AVLAMAYIN ÇAĞRISI

Birlik tarafından yayımlanan ve 12 Ekim 2026 Pazartesi günü saat 08.00'e kadar avcılığa ara verilmesini isteyen açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Bu av sezonunda Allah'ın bereketiyle denizlerimizde son yıllarda eşi benzeri görülmemiş bir palamut bolluğu yaşanmaktadır. Ancak yoğun avcılık nedeniyle piyasaya arz edilen palamut miktarının artması, balık fiyatlarının düşmesine ve balıkçılarımızın ekonomik kayıplar yaşamasına neden olmaktadır.

Balıkçılarımız, düşen fiyatlar karşısında kayıplarını telafi edebilmek amacıyla daha fazla avlanmakta; artan av miktarı ise fiyatları daha da düşürerek sektörümüzü ekonomik açıdan sürdürülemez bir kısır döngüye sürüklemektedir.

Denizlerimizin bereketinin ekonomik kayba dönüşmemesi, piyasa dengesinin yeniden sağlanması ve balıkçılarımızın alın terinin karşılığını bulabilmesi amacıyla;

Bu gece saat 00.00'dan itibaren, 12 Ekim 2026 Pazartesi günü saat 08.00'e kadar palamut avcılığına geçici olarak ara verilmesi yönündeki talebimize tüm sektörümüzün uymasını talep ediyoruz.

Bu geçici uygulamanın hayata geçirilmesinin, balıkçılarımızın ekonomik kayıplarının azaltılması ve piyasanın yeniden dengelenmesi açısından önemli olduğuna inanıyoruz.

Amacımız avcılığı durdurmak değil, denizlerimizin bereketini koruyarak balıkçılarımızın emeğinin karşılığını almasını sağlamaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Palamut bollaştı, fiyatlar düştü! Balıkçılardan skandal çağrı

TÜKETİCİ İÇİN UCUZLUK, BALIKÇI İÇİN KAYIP

Duyuruda palamut bolluğunun fiyatları düşürmesi, balıkçıların ekonomik kayıplarının temel nedenlerinden biri olarak gösterildi. Balık fiyatlarındaki gerileme tüketiciler için daha uygun fiyatlarla alışveriş yapma imkânı sunarken, birlik yönetimi artan arzın balıkçıların gelirlerini olumsuz etkilediğini belirtti.

BalıkçılıkİstanbulEkonomiSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (18)

  • tuna deniz tuna deniz:
    insanların boğazından gıda geçti ya uygun fiyata gözleri kaldı 17 0 Yanıtla
    mustafa kemal ünal mustafa kemal ünal:
    Kg 40 TL ye aldıklarını 250 TL ye satarken ses vermiyorlar 1 0
    Zafer El Zafer El:
    Vatandaşın boğazından et geçiyorya bazı kesimler rahatsız oldu 0 0
    Zafer El Zafer El:
    Öyle oldu malesef ceza ile ilgili arkadaşı öperler işe uygun olur halkın isteği 0 0
  • ILHAN Cetin ILHAN Cetin:
    Balıkçı haklı çünkü balığı 30 liraya veriyor. Ben şuana kadar 200 liradan aşağı palamut almadım. Aradaki farkın araştırılması gerekir. 2 5 Yanıtla
    mustafa kemal ünal mustafa kemal ünal:
    Market dün 40 TL ye veriyordu 0 0
  • Ruhi Kara Ruhi Kara:
    Yani kısacası ''Onlar değil ben doymalıyım'' 6 0 Yanıtla
    Zafer El Zafer El:
    Olmaz bizim memlekette önce onlar doyacak biraz zorda gözleri doymaz 0 0
  • Riccardo Costa Riccardo Costa:
    bu balık kestane balı medine hurması manda yoğurdu ile besleniyormuş. ama millet yemesin ben yiyim diyor. 0 3 Yanıtla
  • Veli GÖLE Veli GÖLE:
    Halkı bu aralar bol balık yiyelim diye teşvik edeceklerine tutmayın halk pahalıya yesin yada fakir fukara yiyemesin demek değil mi? 1 0 Yanıtla
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