Eski Bakan Yardımcısı Mustafa Aksu, fon soruşturmasında tutuklandı - Son Dakika
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Eski Bakan Yardımcısı Mustafa Aksu, fon soruşturmasında tutuklandı

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Eski Bakan Yardımcısı Mustafa Aksu, fon soruşturmasında tutuklandı
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"Mesele 100 milyon değil, kandırılmış olmak" çıkışıyla gündeme gelen eski Bakan Yardımcısı Mustafa Aksu, fon soruşturması kapsamında tutuklandı.

Sermaye piyasalarında patlak veren dev fon vurgununa ilişkin yürütülen soruşturma üst düzey bürokratlara uzandı. Eski Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Mustafa Aksu, soruşturma kapsamında tutuklanarak cezaevine gönderildi.

DEV VURGUN İÇİN HESAP ZAMANI 

Sermaye piyasalarında açığa çıkan dev 'fon' vurgunu kapsamında devam eden soruşturmalar, bürokraside yer üst düzey görevlerde yer almış isimleri de hedef almaya başladı. Eski Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Mustafa Aksu’nun, sözkonusu soruşturma kapsamında tutuklandığı bildirildi.

AÇIKLAMASI GÜNDEM OLMUŞTU 

Aksu’nun adı daha önce Tera’nın likit fonuna yaptığı yaklaşık 100 milyon liralık yatırımı çekemediği yönündeki açıklamasıyla gündeme gelmişti. Cumhuriyet Gazetesi yazarı Barış Terkoğlu’na konuşan Aksu, “Çok rahatsızım, sinirliyim, rencide oldum, mesele 100 milyon değil kandırılmış olmak” demiş ve kendisini mağdur olarak tanımlamıştı. Ancak yürütülen derinlemesine soruşturma kapsamında adli makamlarca Aksu hakkında tutuklama kararı verildi.

3 YIL BAKAN YARDIMCILIĞI GÖREVİNİ YÜRÜTMÜŞTÜ 

Mustafa Aksu, 2018-2021 yılları arasında Tarım ve Orman Bakan Yardımcılığı görevini yürütmüştü. Soruşturmanın kapsamının genişleyerek devam ettiği ve adli sürecin titizlikle sürdürüldüğü öğrenildi.

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Fon SoruşturmasıMustafa AksuGüncelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (17)

  • Arda Sönmez Arda Sönmez:
    Bu adam CHP li 4 19 Yanıtla
    Ali null Ali null:
    he suçunu chp at öyle mi işin içinde akpartili 9 1
    Selami Karagülle Selami Karagülle:
    "Bilgiye ulaşmak bu kadar kolayken cehalette bu kadar ısrarcı olmanı gerçekten takdir ediyorum:)) 0 0
  • Bekir Yılmaz Bekir Yılmaz:
    İnşallah bu güzel ülkemde Adalet bir kadın ismi olmaktan ve Adliye saraylarının önünde terazi tutan bir heykel olmaktan çıkar ve makamı, mevkisi,şanı şöhreti ne olursa olsun herkese uygulanır ve bu toplumun adalete olan güvensizliği tekrar güven ortamına döner. 15 0 Yanıtla
  • Ferit Gündüz Ferit Gündüz:
    Galiba kurban seçtiler 5 9 Yanıtla
    Halis demir Halis demir:
    eko kurbanmı 2 0
    mehmet mehmet:
    evet eko kurban. 1 0
  • Sabri Güler Sabri Güler:
    Hırsızın partisi olmaz 1 2 Yanıtla
  • Mehmet Demirci Mehmet Demirci:
    fatma neden tutuklanmadı 1 1 Yanıtla
    Selami Karagülle Selami Karagülle:
    her şey sizin keyfinize göre değil 0 0
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