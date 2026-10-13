AK Parti harekete geçti! 3 isme milyonluk tazminat davası

AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyüp Kadir İnan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, partinin kurumsal kimliğine ve saygınlığına zarar verdiğini düşündükleri açıklamalar nedeniyle hukuki süreç başlattıklarını bildirdi.

İnan, gazeteci Şaban Sevinç, gazeteci Timur Soykan ve BirGün TV ile Yeni Parti Sözcüsü Zeynel Emre hakkında manevi tazminat davaları açıldığını açıkladı.

TOPLAM 1 MİLYON 600 BİN TL TAZMİNAT TALEBİ

AK Parti Genel Sekreterliği tarafından başlatılan hukuki süreç kapsamında talep edilen tazminat tutarları da belli oldu.

Buna göre Şaban Sevinç'in 28-30 Eylül ile 1 ve 8 Ekim tarihlerindeki yayınları nedeniyle 500 bin TL, Timur Soykan ve BirGün TV'nin 26 Eylül ile 3 ve 10 Ekim tarihlerindeki yayınları nedeniyle 600 bin TL manevi tazminat talep edildi.

Yeni Parti Sözcüsü Zeynel Emre hakkında ise 12 Ekim'de yaptığı açıklamalar gerekçe gösterilerek 500 bin TL'lik manevi tazminat davası açıldı. Böylece üç ayrı başlıkta talep edilen toplam tazminat miktarı 1 milyon 600 bin TL'ye ulaştı.

"ELEŞTİRİ HAKKI İLE HAKSIZ İTHAMLAR ARASINDA AYRIM VAR"

AK Parti'nin ifade ve basın özgürlüğüne saygı duyduğunu belirten İnan, bu hakların partinin kurumsal itibarına yönelik gerçeğe aykırı iddiaları meşrulaştırmayacağını savundu.

İnan, açıklamasında şu ifadeleri kullandı: "AK Parti olarak, partimizin kurumsal kimliğini, itibarını ve saygınlığını hedef alan asılsız iddia, itham ve açıklamalara karşı hukuki haklarımızı kararlılıkla kullanmaya devam ediyoruz."

İnan, siyasi eleştiri ile bir partinin saygınlığını haksız ithamlarla zedelemek arasında hukuki bir ayrım bulunduğunu ifade etti.

"HUKUKİ SÜRECİN SONUNA KADAR TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ"

Partinin itibarını korumayı kurumsal bir sorumluluk olarak gördüklerini belirten İnan, açılan davaların takipçisi olacaklarını vurguladı.

AK Parti'nin kendisine yönelik hukuka aykırı olduğunu değerlendirdiği iddia ve açıklamalar karşısında yasal haklarını kullanmayı sürdüreceğini bildiren İnan, siyasi mücadelelerini hukuk ve demokrasi çerçevesinde yürütmeye devam edeceklerini kaydetti.

Açılan davalara ilişkin yargılama süreci devam ederken, tazminat talepleri hakkında henüz verilmiş bir mahkeme kararı bulunmuyor.