AK Parti harekete geçti! 3 isme milyonluk tazminat davası - Son Dakika
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AK Parti harekete geçti! 3 isme milyonluk tazminat davası

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AK Parti harekete geçti! 3 isme milyonluk tazminat davası
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AK Parti, partinin kurumsal itibarını hedef alan açıklamalarda bulundukları gerekçesiyle gazeteciler Şaban Sevinç ve Timur Soykan ile Zeynel Emre hakkında toplam 1 milyon 600 bin TL'lik manevi tazminat davası açtı. AK Parti Genel Sekreteri Eyüp Kadir İnan, Sevinç'ten 500 bin, Soykan ve BirGün TV'den 600 bin, Emre'den ise 500 bin TL tazminat talep edildiğini belirterek hukuki sürecin takipçisi olacaklarını açıkladı.

AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyüp Kadir İnan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, partinin kurumsal kimliğine ve saygınlığına zarar verdiğini düşündükleri açıklamalar nedeniyle hukuki süreç başlattıklarını bildirdi.

İnan, gazeteci Şaban Sevinç, gazeteci Timur Soykan ve BirGün TV ile Yeni Parti Sözcüsü Zeynel Emre hakkında manevi tazminat davaları açıldığını açıkladı.

TOPLAM 1 MİLYON 600 BİN TL TAZMİNAT TALEBİ

AK Parti Genel Sekreterliği tarafından başlatılan hukuki süreç kapsamında talep edilen tazminat tutarları da belli oldu.

Buna göre Şaban Sevinç'in 28-30 Eylül ile 1 ve 8 Ekim tarihlerindeki yayınları nedeniyle 500 bin TL, Timur Soykan ve BirGün TV'nin 26 Eylül ile 3 ve 10 Ekim tarihlerindeki yayınları nedeniyle 600 bin TL manevi tazminat talep edildi.

Yeni Parti Sözcüsü Zeynel Emre hakkında ise 12 Ekim'de yaptığı açıklamalar gerekçe gösterilerek 500 bin TL'lik manevi tazminat davası açıldı. Böylece üç ayrı başlıkta talep edilen toplam tazminat miktarı 1 milyon 600 bin TL'ye ulaştı.

"ELEŞTİRİ HAKKI İLE HAKSIZ İTHAMLAR ARASINDA AYRIM VAR"

AK Parti'nin ifade ve basın özgürlüğüne saygı duyduğunu belirten İnan, bu hakların partinin kurumsal itibarına yönelik gerçeğe aykırı iddiaları meşrulaştırmayacağını savundu.

İnan, açıklamasında şu ifadeleri kullandı: "AK Parti olarak, partimizin kurumsal kimliğini, itibarını ve saygınlığını hedef alan asılsız iddia, itham ve açıklamalara karşı hukuki haklarımızı kararlılıkla kullanmaya devam ediyoruz."

İnan, siyasi eleştiri ile bir partinin saygınlığını haksız ithamlarla zedelemek arasında hukuki bir ayrım bulunduğunu ifade etti.

"HUKUKİ SÜRECİN SONUNA KADAR TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ"

Partinin itibarını korumayı kurumsal bir sorumluluk olarak gördüklerini belirten İnan, açılan davaların takipçisi olacaklarını vurguladı.

AK Parti'nin kendisine yönelik hukuka aykırı olduğunu değerlendirdiği iddia ve açıklamalar karşısında yasal haklarını kullanmayı sürdüreceğini bildiren İnan, siyasi mücadelelerini hukuk ve demokrasi çerçevesinde yürütmeye devam edeceklerini kaydetti.

Açılan davalara ilişkin yargılama süreci devam ederken, tazminat talepleri hakkında henüz verilmiş bir mahkeme kararı bulunmuyor.

AK Parti harekete geçti! 3 isme milyonluk tazminat davası
AK Parti harekete geçti! 3 isme milyonluk tazminat davası
Timur SoykanŞaban SevinçZeynel EmreAK PartiSiyasetGüncelEyüpSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (11)

  • Selami Karagülle Selami Karagülle:
    Bunların arkasında ekrem var keşke tazminatı biraz daha yüksekten isteselermiş 4 19 Yanıtla
    Kenan Sırmalı Kenan Sırmalı:
    sizinn yediğiniz hurmalar bir gün gelir sizi tırmalar, sizden de hesap sorulacak az kaldı, 12 3
    Adem Adem:
    Kimin abi fondan milyarlar kazananların mı.Ya hakikaten komiksiniz. 1 0
    enginkaya7 enginkaya7:
    Senin arkanada karagülle girmiş gibi 1 0
  • doğrucu davut doğrucu davut:
    işleri güçleri iftira atmak malum zihniyetin. ha pardon rakı içmek, lgbt sapıklarıyla kol kola girmek, belediyeleri soymak, belediye çalışanı zavallı kızları fuhşa zorlamak(uşak , giresun görele vs gibi)...b necip fazıl rahmetli boşa demedi: chp bir siyasi parti değildir. türke dilini ve dinini unuttrumak için kurulan bir örgüttür. en ileri kemalist falih rıfkı atayın (çankaya ve ankara adlı) anılarını okuyun. devleti nasıl soyduklarını görün. kendi şeyleri paçalarından akar ama görmez başkasını çamuruna laf söyler bu tek parti zihniyeti 2 12 Yanıtla
  • İsmail Yıldırım İsmail Yıldırım:
    Sayın Cumhurbaşkanım lütfen fon olayında adı geçen herkesi tespit edip gerekli cezalar verilsin. hesaplara konulan tedbirler 1 saat içerisinde geri kaldırılıyor. Bunlar partimize zarar veriyor. 8 1 Yanıtla
  • Heisenberg Heisenberg:
    bu adalet size birgün lazım olur fazla zedelemeyin 3 1 Yanıtla
  • Tamer Çakır Tamer Çakır:
    bunlara bu sözlere inanamıyorum itibara haksız söz söylemek mi bu güne kadar partilere insanlara kişilere söylediğiniz sözlere bir bakın bakalım kim ne söylemiş tabi bunlara hakim karar verecek bekliyelim 1 0 Yanıtla
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