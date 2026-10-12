Erdoğan'dan Kabine sonrası "fon soruşturması" açıklaması - Son Dakika
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Erdoğan'dan Kabine sonrası "fon soruşturması" açıklaması

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine sonrası fon soruşturmasıyla ilgili kritik açıklamalar yaptı. Erdoğan, "Ekim ayı içerisinde 1 milyon liraya kadar ana para ödemelerine başlanacak." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine toplantısının ardından kameralar karşısına geçti. Çeşitli konu başlıklarıyla ilgili konuşan Erdoğan, fon soruşturmasıyla ilgili yatırımcıları yakından ilgilendiren açıklamayı yaptı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: FONLARIN ÖDENMESİ İÇİN MÜSPET ADIMLAR ATILDI

Erdoğan şunları söyledi: "Fon meselesinin süratle çözümü için yoğun bir gayret içindeyiz. Kabine toplantımızdan bu yana Devlet Denetleme Kurulumuzun görevlendirilmesinden Fon Koordinasyon Kurulumuzun teşkiline, Türkiye Büyük Millet Meclisimizin bilgilendirilmesinden kanuni düzenleme gerektiren hususlarda yasa teklifinin Meclisimizin takdirine sunulmasına, Katılım Emeklilik Birimi ve İktisat Katılım Bankası'nın Emlak Katılım'a devrinin başlamasından Merkezi Kayıt Kuruluşu işlemleri tamamlanan fonların ödemelerinin başlamasına kadar pek çok müspet adım atıldı.

"84 KİŞİ TUTUKLANDI"

Meselenin yargı tarafında soruşturmalar titizlikle ve derinleştirilerek devam ediyor. Fon şirketlerinin yönetim kurulu üyelerinin de içinde bulunduğu 282 kişi hakkında hukuki işlem yapıldı. Bunlardan 84'ü tutuklanırken 27 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkartıldı. 99 kişi hakkında da adli kontrol tedbiri uygulandı. Kanun teklifinin Meclisimizden geçmesiyle birlikte ekim ayı içinde bir milyon liraya kadar ana para ödemelerine başlanacak. Olağan ve olağanüstü tasfiyelerin ekim ayı içinde yapılmasını müteakip yatırımcıların kayda değer bir bölümü ara ödemelerini almış olacak. Fon Koordinasyon Kurulumuz kamuoyumuzu detaylı ve düzenli bir şekilde bilgilendirecek.

"MİLLETİMİZİN HAK VE HUKUKUNUN KORUNMASI BİZİM KIRMIZI ÇİZGİMİZDİR"

Değerli arkadaşlar, bizim şu anda birinci önceliğimiz, siyasette tek sermayesi polemik olanlara laf yetiştirmek değil, kamu kaynakları kullanılmadan bu sürecin şeffaf, adil ve hızlı biçimde yönetilmesidir. Bir kere daha şunu herkesin bilmesini, herkesin anlamasını isterim. Milletimizin hak ve hukukunun korunması bizim kırmızı çizgimizdir. Fahiş getiriler elde etmiş, spekülasyon ve manipülasyon yoluyla haksız kazanç sağlamış her kim varsa bunun bedelini mutlaka ödeyecektir. Başkaları soygunculara, milletin malına el uzatanlara, harama tevessül edenlere sırf siyasi parti aidiyetleri sebebiyle sahip çıkabilir. Onlara kol kanat gerebilir. Onlar için şehir şehir gezip miting düzenleyebilir. Biz onlara benzemeyiz. Haksız kazancı olan bedelini öder, kim olursa olsun hesap sorarız. Hukukun dışına çıkanlara hesap sorarız soruyoruz.

Bu dönemde ülkemizi benzer bir sıkıntıyla karşı karşıya bırakmamak için gereken neyse hayata geçirmekte kararlıyız. Ek düzenlemelerle sermaye piyasalarımızın bünyesini bu tür mikroplara karşı güçlendirecek, işleyişini inşallah çok daha sağlıklı hâle getireceğiz.

"KABİNE ÜYELERİMİZE KARŞI HAYSİYET CELLATLIĞINA MÜSAADE ETMEYİZ"

Elbette bu adımları atarken boğazlarına kadar çamura batmış olanların, tamamen çamur at izi kalsın mantığıyla, tamamen nefret siyasetiyle kadrolarımıza, kabine üyelerimize karşı haysiyet cellatlığı yapmasına da müsaade etmeyeceğiz. Bakın, Türkiye'de şahsım dâhil hiç kimse eleştirilemez değildir. Ama hiç kimsenin unvanı, mesleği, konumu ona FETÖ yöntemleriyle bir başkasına karşı itibar suikastı düzenleme hakkı vermez. Eleştiri hakkı, yalan ve çarpıtmayla muhatabını karalama hakkı değildir. Aynı şekilde ifade özgürlüğü, önüne gelene iftira atma serbestisi değildir. Kamu adına hesap sorduğunu iddia eden herkes görevini sorumluluk bilinciyle yapmalı, insanların onuruyla, haysiyetiyle oynamamalıdır."

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