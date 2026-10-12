Kabine bugün toplanıyor! Masada milyonları ilgilendiren konu var

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Kabine Toplantısı, bugün saat 15.00'te Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilecek. İki haftalık aranın ardından yapılacak toplantıda iç ve dış politikaya ilişkin önemli başlıklar değerlendirilecek.

ANA GÜNDEM FON SORUŞTURMASI

Kabine toplantısının öncelikli gündem maddesi, tasfiyesine karar verilen yatırım fonlarıyla ilgili yürütülen soruşturma olacak.

Fonlarda yatırımı bulunan vatandaşlara yapılması planlanan ara ödemeler, tasfiye işlemleri ve mağduriyetlerin giderilmesine yönelik düzenlemeler masaya yatırılacak.

Yatırımcılara yapılacak ödemeler ile fonların tasfiye sürecini kapsayan 9 maddelik kanun teklifi TBMM Başkanlığına sunulmuştu.

Toplantıda, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında gerçekleştirilen Fon Koordinasyon Kurulu toplantılarının sonuçları ve ihtiyaç duyulabilecek ilave yasal düzenlemeler de değerlendirilecek.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE SÜRECİNDE SON DURUM

Kabinenin bir diğer önemli gündem maddesi Terörsüz Türkiye süreci olacak.

Terör örgütünün silah bırakma takviminde gelinen aşama, güvenlik ve istihbarat birimlerinden gelen raporlar doğrultusunda ele alınacak.

Milli Dayanışma ve Bütünleşme Koordinasyon Kurulunun alt komisyonların görev ve yetki alanlarını belirlemesinin ardından yürütülen çalışmaların da toplantıda değerlendirilmesi bekleniyor.

Süreç kapsamında atılabilecek yeni adımlar ve yasal düzenlemeler üzerinde durulacak.

DIŞ POLİTİKADAKİ GELİŞMELER MASADA

Kabine toplantısında bölgesel ve küresel gelişmeler de kapsamlı şekilde görüşülecek.

ABD ile İran arasındaki gelişmeler ve diplomatik temaslar, Gazze'deki son durum ve Rusya-Ukrayna Savaşı toplantının dış politika başlıkları arasında yer alacak.

Bölgesel güvenliği ilgilendiren gelişmeler kapsamında Yemen'deki Husi güçlerinin Suudi Arabistan'a yönelik saldırılarının da değerlendirilmesi bekleniyor.

EKONOMİDE ATILACAK ADIMLAR GÖRÜŞÜLECEK

Kabinenin ekonomi gündeminde enflasyonla mücadele ve fiyat istikrarını sağlamaya yönelik çalışmalar bulunuyor.

Yıllık enflasyonun yüzde 29,73 olarak açıklanmasının ardından ekonomik göstergelerdeki son durum ve Orta Vadeli Program kapsamında uygulanacak politikalar değerlendirilecek.

Ayrıca TBMM'de görüşmeleri başlayacak merkezi yönetim bütçesine ilişkin hazırlıkların da gündeme gelmesi bekleniyor.

GÖZLER ERDOĞAN'IN AÇIKLAMASINDA

Kabine toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklama yapması bekleniyor.

Özellikle yatırım fonlarına ilişkin soruşturma, mağdurlara yapılması planlanan ödemeler ve Terörsüz Türkiye sürecinde atılacak adımlarla ilgili verilecek mesajlar yakından takip edilecek.