Barcelona öncesi Okan Buruk'tan kötü haber! Milyonlar isyan etti - Son Dakika
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Barcelona öncesi Okan Buruk'tan kötü haber! Milyonlar isyan etti

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Galatasaray'da aylardır sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen Wilfried Singo'nun Barcelona maçında sahalara dönmesi beklenirken teknik direktör Okan Buruk'tan kötü haber geldi. Buruk'un, "Singo dışında eksiğimiz yok" açıklaması, yıldız futbolcunun dönüşünü bekleyen sarı-kırmızılı taraftarların tepkisini artırdı. Singo'nun bir kez daha forma giyemeyecek olması üzerine taraftarlar, "Bu adam ne zaman oynayacak?" sorusunu gündeme getirdi.

Galatasaray'da Barcelona karşılaşması öncesinde gözler uzun süredir sakatlığı nedeniyle takımdan ayrı kalan Wilfried Singo'ya çevrilmişti. Yıldız futbolcunun dev maçla birlikte sahalara dönmesi beklenirken teknik direktör Okan Buruk'un açıklaması sarı-kırmızılı taraftarların umutlarını boşa çıkardı.

OKAN BURUK KÖTÜ HABERİ VERDİ

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Barcelona ile oynanacak karşılaşma öncesinde basın toplantısı düzenleyen Okan Buruk, takımın son durumuyla ilgili konuştu.

Deneyimli teknik adam, "Singo dışında eksiğimiz yok. Diğer oyuncular antrenmana çıktı. Kimin ne kadar oynayacağıyla ilgili karar vereceğiz." ifadelerini kullandı. Buruk'un sözleriyle birlikte Singo'nun Barcelona karşılaşmasında da forma giyemeyeceği netleşti.

Barcelona öncesi Okan Buruk'tan kötü haber! Milyonlar isyan etti

TARAFTARLARIN SABRI TÜKENİYOR

Uzun süredir Singo'nun sahalara dönmesini bekleyen Galatasaray taraftarları, oyuncunun Barcelona maçında da görev alamayacak olmasına tepki gösterdi. Özellikle yıldız futbolcunun dönüş tarihinin belirsizliğini koruması, sarı-kırmızılı taraftarların sabrını zorlarken "Bu adam ne zaman oynayacak?" sorusu öne çıktı.

BARCELONA MAÇINDA DA YOK

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında Barcelona'yı RAMS Park'ta ağırlayacak. Sarı-kırmızılı ekip, kritik mücadeleye Singo'dan yoksun çıkacak.

Okan Buruk'un diğer futbolcuların antrenmana katıldığını açıklaması ise teknik heyetin maç öncesinde kadro tercihlerini değerlendireceğini ortaya koydu.

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GalatasarayOkan BurukBarcelonaSporSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (11)

  • Murat OKUYAN Murat OKUYAN:
    Sizin yaptığınız habere GS de öyle bir kadro varki singo olsa ne olmasa ne. Unutulan adam için kimse dert etmez Admin sende dert etme, senin gibi FB liye yakışmıyor 6 3 Yanıtla
  • Abuzitin Lastikleri Abuzitin Lastikleri:
    Bence en büyük eksik sensin Hoca. 4 yıldır şu defansı düzeltemedin. 4 3 Yanıtla
    Necmettin YİĞİT Necmettin YİĞİT:
    Adam 4 yıldır şampiyon olduğu için mi eksik 8 0
  • iskenderc3 iskenderc3:
    Oynamayan adama para veriyorsunuz. Kontrat yaparken kadroya giremediği zaman ücreti ödenmez diye bir madde koymayı akıl edemiyormusunuz? 2 1 Yanıtla
  • rtk8fdzhvj rtk8fdzhvj:
    admin anladik fenerlisinde ayni konuyu niye 2 kere haber yapiyorsun 1 2 Yanıtla
  • Murat Ceylan Murat Ceylan:
    Galatasaraydan büyük değil sonuçta yollayın gitsin. 1 1 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
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