Nereden nereye! Bir zamanlar Süper Lig\'de oynayan 72 yıllık kulüp satıldı

Türk futbolunun köklü kulüplerinden Adanaspor'da yönetim değişikliği yaşandı. TFF 3. Lig 3. Grup'ta sezona üst üste 5 mağlubiyetle başlayan ve mali sorunlarla mücadele eden turuncu-beyazlı kulüp, resmen el değiştirdi. Adanaspor Başkanı Ergin Göleli, kulübün Uğur Özdemir'e devredildiğini duyurdu.

ADANASPOR RESMEN DEVREDİLDİ

Adanaspor'un resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada Başkan Ergin Göleli, devir işlemlerinin tamamlandığını bildirdi.

Göleli, "Bugün, Adanaspor A.Ş.'nin devir sürecini Uğur Özdemir'e tamamlamış bulunuyorum. Her başlangıcın yeni umutlar taşıdığına inanıyor, bu devrin kulübümüz adına güzel bir geleceğin kapısını aralamasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

YENİ BAŞKAN UĞUR ÖZDEMİR'E GÜVEN MESAJI

Kulübün kendisi için taşıdığı öneme değinen Göleli, Adanaspor'un yalnızca bir futbol kulübü olmadığını, köklü geçmişi ve taraftarıyla büyük bir camiayı temsil ettiğini vurguladı. Uğur Özdemir ve yeni yönetim kuruluna başarılar dileyen Göleli, şu ifadeleri kullandı:

"Uğur Özdemir'in Adanaspor'un potansiyeline, köklü geçmişine ve büyük taraftarının gücüne inanarak bu sorumluluğu üstlenmesini kıymetli buluyorum. Kendisine ve yeni yönetim kuruluna güvenim tamdır. Adanaspor'u hak ettiği noktaya taşımak adına ortaya koyacakları iradeye, emeğe ve kararlılığa inanıyor; bu yolda kendilerine gönülden başarılar diliyorum."

"ADANASPOR İÇİN YENİ BİR DÖNEM BAŞLIYOR"

Göleli, açıklamasının devamında kulübün geleceğinin kişisel görevlerden daha önemli olduğunu belirterek, "Benim için bugün önemli olan, bir dönemin sona ermesinden çok Adanaspor için yeni bir dönemin başlamasıdır." dedi. Adanaspor'un yeniden eski başarılı günlerine dönmesini temenni eden Göleli, sözlerini şöyle tamamladı:

"Dileğim; Adanaspor'un yeniden ayağa kalktığı, tribünlerinin umutla dolduğu, başarılarıyla şehrini gururlandırdığı günleri hep birlikte görebilmektir. Bu devir sürecinin Adanaspor'umuza, taraftarlarımıza ve tüm camiamıza hayırlı olmasını temenni ediyorum."

ZOR GÜNLERİN ARDINDAN YENİ SAYFA

Ligde ilk 5 maçını kaybeden ve ekonomik sorunlarla karşı karşıya bulunan Adanaspor'da gerçekleşen devir, kulübün geleceği açısından yeni bir dönemin başlangıcı oldu. Turuncu-beyazlı ekibin yeni yönetim altında nasıl bir yol haritası izleyeceği merak konusu.