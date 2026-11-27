Ordu'nun Ünye ilçesinde yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan lise öğrencisi 2 kıza otomobil çarptı. 1'i ağır, 2 öğrencinin yaralandığı kazanın ardından olay yerinden kaçan ve alkollü olduğu belirlenen sürücü yakalanıp gözaltına alındı. Kaza anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 18.30 sıralarında Ünye Devlet Sahil Yolu üzerinde meydana geldi. E.E. yönetimindeki 52 ABG 823 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan lise öğrencileri Beril Aydın ve Ceylin Çınar'a çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan iki öğrenci yaralandı. Sürücü ise aracıyla olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı öğrenciler ambulanslarla çevredeki özel bir hastaneye kaldırıldı. Beril Aydın, buradaki ilk müdahalenin ardından Ordu Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Aydın'ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kazanın ardından çalışma başlatan Ünye İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olay yerinden kaçan sürücüyü kısa süre sonra Kaledere Mahallesi'nde yakaladı. Alkollü olduğu belirlenen E.E. gözaltına alındı. Kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.