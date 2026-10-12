Kastamonu\'da köyde silahlı katliam: 4 ölü

Kastamonu'da köyde silahlı katliam: 4 ölüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Kastamonu'nun Taşköprü ilçesine bağlı Akdeğirmen Köyü'nde çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Bir şahıs, 4 kişiyi silahla vurarak öldürdü.
Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde çıkan silahlı kavgada 4 kişi hayatını kaybetti.
İlçeye bağlı Akdeğirmen köyünde çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Çıkan silahlı kavgada bir kişi tabancayla 4 kişiye ateş açtı.
OLAY YERİNDE CAN VERDİLER
Ateş açılan 4 kişi olay yerinde yaşamını yitirdi. Jandarma ekipleri, köyde geniş güvenlik önlemleri aldı.
Kaynak: AA
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