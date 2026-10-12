\'Ankara Abisi\' Yasin Oyanık gözaltında mı? Beklenen açıklama geldi

Sosyal medyada "Ankara Abisi" adıyla tanınan, Ankara Abisi İyilik Derneği'nin kurucusu Yasin Oyanık'ın gözaltına alındığı yönündeki haberler gündemdeki yerini koruyor.

AÇIKLAMALAR PEŞ PEŞE GELDİ

Oyanık'ın Uşak'ta yürütülen bir soruşturma kapsamında yasa dışı para trafiği ve kara para aklama şüphesiyle gözaltına alındığı öne sürülürken, soruşturmanın içeriğine ilişkin resmi makamlardan henüz açıklama yapılmadı. Oyanık'la ortak yardım faaliyetleri gerçekleştiren sosyal medya fenomeni Cem Özkök ve “İstanbul Ablası” olarak tanınan Su Kulaçatan, ayrı ayrı açıklama yaptı.

"GÖZALTINDA OLDUĞU DOĞRUDUR AMA..."

Yasin Oyanık'la ortak yardım faaliyetleri yürüten Su Kulaçatan sosyal medyadaki suçlamalara tepki gösterdi. Kulaçatan, haberlerin kaynağı sorulduğunda şu ifadeleri kullandı: "İşte yok sevgilisiyle yedi de, yok bilmem ne oldu da, işte yok kara paraya bulaştı gibi gibi haberlerin önüne geçmek için şu anda resmi olarak yapılmış herhangi bir açıklama zaten yok. Yani gözaltında olduğu doğrudur ama dediğim gibi resmi herhangi bir açıklama daha henüz olmadı."

BİR SÜRE SONRA ÇARK ETTİ

Kulaçatan, daha sonra yaptığı bir açıklamada ise gözaltı bilgisine doğrudan ulaşmadığını belirterek "Herhangi bir şey yok. Yani ben gözaltında olduğu bilgisine de ulaşmadım. Benim de tahminlerim bu yönde, onu da size belirtmiş olayım yani burada bir yanlış anlaşılma olmasın" ifadelerine yer verdi.

EM ÖZKÖK: AÇIKLAMA YAPMAMAMIZ İSTENDİ

Yasin Oyanık'la yardım faaliyetlerinde bulunan bir diğer isim Cem Özkök de 11 Ekim'de bir paylaşımda bulunarak şu ifadeleri kullandı: Yasin'in ve avukatının ‘bizzat isteği’ üzerine, şu aşamada konuyla ilgili hiçbir şekilde açıklama yapmamam, yapmamamız istendi."

Konuya ilişkin emniyet ve adli makamlardan yapılacak resmi açıklama merakla bekleniyor.